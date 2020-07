Juan José Ríos se jubila tras treinta y cinco años en la Cámara de Comercio

El jefe del Departamento de Comercio Exterior y Turismo de la Cámara, Juan José Ríos Megino, se jubila tras treinta y cinco años de servicios prestados a la Cámara de Comercio de Málaga, habiendo sido el responsable de la creación y gestión de este departamento que ha propiciado la internacionalización de un gran número de empresas de nuestra provincia y el consiguiente aumento de las exportaciones desde la misma.

Juan José Ríos Megino, nacido en Soria, licenciado y doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de Málaga, inició su carrera profesional en la Cámara de Comercio de Málaga en 1985. Proveniente del mundo de la banca, al llegar a esta institución se hizo cargo del asesoramiento en temas económicos y fiscales a empresas, poniendo en marcha la base de datos "Camerdata", para, a principios de los noventa, ser nombrado jefe de Comercio Exterior, puesto que ha desempeñado hasta la actualidad.

Durante estos años ha sido el responsable de uno de los departamentos más importantes de la Cámara. Juan José Ríos, gran experto y conocedor de los entresijos del comercio exterior, ha sido un gran valedor a la hora de conseguir que la Cámara de Comercio de Málaga haya sido reconocida y mantenga un gran prestigio a nivel exterior, principalmente gracias a los planes de promoción internacional y el desarrollo de misiones comerciales a la práctica totalidad de países del mundo, con la participación de innumerables empresas malagueñas, que ha permitido a la Cámara cosechar muchos éxitos y algunos galardones internacionales.

en el que se hace constar el compromiso y la capacidad de trabajo desarrollados en beneficio de los objetivos de la Cámara.

Juan José Ríos, quiso "agradecer profundamente la amistad y el afecto mostrado por parte de todos los compañeros, presidentes y demás directivos de la Corporación con los que ha tenido el placer y la satisfacción de trabajar y de los que me llevo un gran recuerdo, en particular, del equipo de Comercio Exterior y Turismo, con los que ha trabajado diariamente codo con codo durante tantos años", indicando igualmente, "que durante este tiempo creo haber ayudado a hacer Cámara, algo de lo que me siento totalmente orgulloso, y allí donde me encuentre y escuche hablar de ella, me hará sentir siempre ese orgullo de pertenecer a la misma".