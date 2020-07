"Este año la Selectividad no tendría que haber sido ser presencial"

Más de 9.000 estudiantes malagueños se presentan hoy, 7 de julio, a las pruebas de Evaluación para el Acceso a la Universidad (EVAU, conocida tradicionalmente como Selectividad) tras un curso atípico provocado por la pandemia.

"Este año había muchas alternativas para hacer la Selectividad, la presencial no era una de ellas", afirma el rector de la UMA, José Ángel Narváez, en la rueda de prensa que ha ofrecido a los medios, donde ha explicado las distintas cuestiones de esta selectividad tan diferente. Tanto Narváez como Francisco Murillo, vicerrector de Estudiantes, recalcan que "existían otras vías" para realizar estas pruebas y mantener así la seguridad de los 9.000 alumnos. "Se podría haber disminuido el número de pruebas y hacer solo las específicas", insisten.

Uno de los retos a los que se han tenido que enfrentar las Universidades ha sido la adaptación de las instalaciones a estas pruebas, esta transformación ha supuesto un sobrecoste: "Adaptarnos a esta situación ha costado cerca de 35.000€, un sobrecoste que aún no sabemos quién va a pagar", asegura Narváez.

A pesar de que durante las pruebas hay que mantener las distancia de seguridad, utilizar mascarillas y no se puede compartir material, el rector de la UMA se mostró resistencia a la idea de hacer unas pruebas presenciales: "Hemos tenido la universidad cerrada a 38.000 alumnos y hoy es la primera vez que abrimos de esta forma, que sigue siendo masiva", califica. Asimismo, el rector asegura que la prioridad de la universidad ha sido proteger a los alumnos: "Desinfectar de manera continua es lo de menos, pero por mucho esfuerzo que hagamos algún contacto hay".

Tanto el rector como el vicerrector de Estudiantes han querido agradecer el esfuerzo de las instituciones que han organizado esta "complicada selectividad". Tanto al Ayuntamiento de Málaga como a los responsables de las 24 sedes: "También a los directivos de los centros de bachillerato que han colaborado con nosotros y el agradecimiento a la vicerrectora Beatriz Lacomba que organiza estas pruebas", subraya Murillo.

En relación a las pruebas, un editorial de "El País" sobre la soledad de la población mayor y un fragmento de "El cuarto de atrás", de Carmen Martín Gaite, han sido las dos opciones de comentario de texto que han caído en el examen de Lengua Castellana y Literatura.



El próximo curso

El rector ha adelantado como se plantea la Universidad de Málaga el próximo curso, que será de manera bimodal: tanto online como presencial. Pero Narváez ha querido recalcar la importancia de la presencialidad en las aulas: "El valor de las universidades públicas andaluzas es la presencialidad, no entiendo la virtualidad. En la Universidad no solo se dan títulos sino formamos a personas y por eso es muy importante el trabajo del día a día", asegura.

También ha criticado la gestión de ciertas instituciones aunque no ha querido hacer ninguna mención específica: "Se han dado mensajes confusos, yo siempre me he creído que estamos en una pandemia pero parece que otros no lo tienen así de claro", critica.

Por su parte tanto Murillo como Narvaéz han afirmado que seguirán trabajando con "lealtad y solidaridad" y confían en que todo saldrá bien y sin consecuencias en estas pruebas.