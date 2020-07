CCOO califica de "desastrosa" la gestión educativa de la Junta ante la pandemia

El Sindicato de Enseñanza de CCOO de Málaga ha hecho este miércoles balance de la gestión educativa y universitaria realizada por el Gobierno andaluz durante la pandemia y su valoración de cara al próximo curso académico. Así, ha calificado de "desastrosa" la gestión y organización a nivel provincial y autonómico y ha advertido de que si en septiembre no existe un cambio hacia la responsabilidad absoluta, habrá movilizaciones.

Por otro lado, Félix Martín, secretario general del Sindicato de Enseñanza de CCOO, ha criticado a la Consejería de Educación afirmando que se han dado instrucciones totalmente confusas a los diferentes centros educativos en base a la pandemia y se ha pronunciado molesto ante "la falta de coordinación entre la Consejería y las delegaciones territoriales".

Además, de cara al siguiente curso escolar, el líder sindical ha criticado la nula planificación que dicha Consejería está realizando y recalca que lo que la Administración debería hacer es "reducir los ratios en los centros educativos para conseguir mayor distanciamiento social y por supuesto, no recortar en unidades como así ha sido". Por ello, el secretario ha reafirmado que "en los tiempos difíciles es donde más se conoce a las personas por su gestión"; y ha explicado que "la Consejería de Educación debe romper romper con la brecha digital del profesorado y el alumnado".

En relación con las medidas para el aumento del profesorado del siguiente curso, Martín ha explicado que es "insuficiente el aumento de plantilla de un 4% anunciado por la Consejería, frente al 30% necesario para garantizar la distancia de seguridad mínima".

Asimismo, la falta de inversión en los recortes sufridos en las sustituciones del profesorado de baja durante el confinamiento ha sido notable. Martín asegura que el teletrabajo que ha desarrollado el profesional docente "se ha realizado haciendo uso de sus propios recursos tecnológicos".

Por otra parte, El Sindicato también ha criticado que la Consejería de Educación, ha dictado unas instrucciones "totalmente nefastas" que ni siquiera quedaban claras para el colectivo vulnerable del Covid-19: "se ha anunciado que se van a limpiar las mesas y sillas una vez al día pero eso es algo que a día de hoy ya se hace", ha puesto como ejemplo el secretario.

En el ámbito universitario se ha denunciado el recorte de 135 millones de euros que la Junta de Andalucía pretende "fulminar" a las universidades públicas andaluzas: "se prevé asfixiar económicamente a la Universidad de Málaga y lo que la UMA requiere es una inversión adicional no recortes".

Por su parte, Miguel Ángel Palma, responsable de enseñanza privada de CCOO de Málaga, ha aclarado que durante este parón de tres meses, "los casos más afortunados son los que han disfrutado del ERTE". Por consiguiente, ha explicado que en el sector de la enseñanza privada y del sector socioeducativo, El Sindicato ha añadido que la repercusión laboral sobrevenida en las empresas implicadas, ha provocado una avalancha de situaciones de ERTEs y despidos en escuelas infantiles, academias, colegios privados, centros de formación no reglada€ lo que ha complicado más sis cabe la gestión sindical de las situaciones.

Aparte, ha querido hacer una mención especial al sector de Escuelas Infantiles que se alardea "que es la base del sistema educativo y sin embargo ha sido el colectivo más ninguneado". Mención aparte, la Escuela Infantil 'El Faro' de Torrox, quienes han ganado una sentencia judicial por despido improcedente y que la Junta aún no las ha readmitido, inclumpliendo así las sentencias judiciales".

Para concluir, desde CCOO se insta a desarrollar un curso académico 2020 con rigor y responsabilidad y se recuerda que la pésima gestión no es herencia recibida, ya que ya hay experiencia", ha concluido. Por lo tanto, Martín, ha advertido "que la salud no es un juego y que no lo van a consentir".