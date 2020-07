Adelante respalda un informe del OMAU que deja "en evidencia a De la Torre"

El concejal portavoz de la confluencia de Izquierda Unida y Podemos, Eduardo Zorrilla, muestra su respaldo al reciente informe del Observatorio de Medioambiente Urbano (OMAU), organismo integrado en la estructura del Ayuntamiento, que ha «dejado en evidencia, con contundentes datos y análisis sólidamente fundados, las graves contradicciones de la política del alcalde, Francisco de la Torre, en materia de urbanismo, vivienda y emergencia climática. Tras estas constataciones vamos a redoblar acciones para que el alcalde tenga que cambiar el rumbo y virar la acción de gobierno hacia la satisfacción de las necesidades de la ciudadanía malagueña en lugar de seguir dándole la espalda».

El concejal portavoz de la confluencia de izquierdas, Eduardo Zorrilla, considera que el informe titulado 'Mercado Inmobiliario de Málaga, Segundo Trimestre 2020', es un documento fehaciente que mediante cifras, gráficos, análisis y evidencias «pone en evidencia las graves incoherencias del alcalde entre lo que dice y lo que hace. Deja patente como PP y Cs gobiernan en contra del interés general en materias tan esenciales como el urbanismo, la vivienda o el combate a la emergencia climática».

Zorrilla resalta que, en alusión a la nula sostenibilidad urbanística del municipio, el estudio afirme de forma tajante y literal que el equipo de gobierno no sigua «las indicaciones de la Agenda Urbana o los Objetivos de Desarrollo Sostenible que tanto publicita la administración, lo cierto es que la construcción sostenible no se divisa por ningún lado. Solo una promoción en Málaga tiene el nivel energético tipo B y ninguna es de tipo A».

Es más, el concejal de la coalición de izquierdas saluda que el documento «vaya en la línea de los argumentos que venimos manteniendo desde hace años en nuestro grupo, ya que textualmente dice: 'Los modelos de urbanización no se diferencian de los realizados hace décadas, como si el tiempo no hubiese pasado y no estuviésemos en un periodo de emergencia climática'». La dificultad de acceso a la vivienda de muchas personas y familias malagueñas es otra de las cuestiones que aborda el informe. El OMAU, afirma Adelante, coincide en que el alcalde se centra en impulsar «proyectos especulativos» en la ciudad.