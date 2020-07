Ocho cimas en ocho días en un reto solidario

La pandemia de Covid-19 ha provocado que muchos afectados, que son grupos de riesgo, no tengan seguro el regreso a sus centros educativos o de terapia, donde muchos contaban con sus ordenadores, ratones, teclados y material informático adaptado.



Empezó con una apuesta, intentando bajar de cuatro horas en un maratón, y ha acabado dedicándose al ultra trail. Jennifer Lewinski López, entrenadora nacida en Bélgica y residente en Málaga, se ha planteado su primer reto solidario "por todo lo alto", para ayudar a los niños y jóvenes afectados con ataxia telangiectasia. Se propone subir corriendo las ocho cimas más altas de Málaga en ocho días seguidos, del 1 al 8 de agosto. Más de 116 kilómetros con más de 10.400 metros de desnivel acumulado en total.

La recaudación obtenida irá destinada a Aefat, la asociación española que agrupa a las familias con 30 niños y jóvenes con ataxia telangiectasia, uno de ellos en Málaga y siete en toda Andalucía. Se trata de una enfermedad rara, genética y neurodegenerativa que provoca una discapacidad progresiva, inmunodeficiencia y una probabilidad más alta de linfomas y leucemias.

Jennifer conoció a Aefat en la Zurich Maratón de Málaga, donde corrió con el equipo de la asociación unos kilómetros. El Equipo Zurich Aefat, compuesto por afectados y corredores solidarios que empujan sus sillas especiales, participa en las maratones de Barcelona, Sevilla, Donostia/San Sebastián y Málaga. "Pensé en ellos cuando quise plantear este reto. Me apasiona el deporte y el trail, y quiero aportar mi granito de arena para ayudar a estos jóvenes y niños en su camino, lleno de obstáculos".

El objetivo de recaudación del reto se planteó en relación con una de las necesidades más inmediatas de Aefat: equipar a los niños y jóvenes afectados con material informático adaptado para que puedan continuar su formación educativa en casa, si es necesario. Como explica Isabel Olea, vicepresidenta de Aefat y madre de Jorge, malagueño de 16 años con ataxia telangiectasia, "agradecemos mucho a Jennifer que se pusiera en contacto con nosotros para plantearnos este reto solidario". "Le explicamos que siempre lo que recaudamos es para el proyecto de investigación que financiamos en la Clínica Universidad de Navarra-CIMA. Pero con la pandemia del covid19 nos hemos encontrado con una situación extraordinaria. Nuestros chicos son grupo de riesgo, no saben cuándo van a poder regresar a sus centros educativos o terapéuticos. Según la edad y estado evolutivo de la enfermedad, casi todos necesitan para su educación tablets, pantallas táctiles, teclados adaptados, ratones adaptados... En muchos casos, estos materiales están en sus centros. El quedarse en casa supone para ellos no poder acceder a su educación adaptada, al igual que a terapias tan necesarias para su calidad de vida como fisioterapia, logopedia, hidroterapia... No sabemos cuándo podrán regresar a sus centros porque aunque las clases se reiniciaran en septiembre, ellos seguirán siendo grupo de riesgo".

Por ello, Aefat se planteó un proyecto para adquirir material informático educativo adaptado al estado evolutivo de cada afectado, para facilitar material básico para que cada niño o joven pueda continuar con su educación desde casa y mantener la relación mínima con su entorno. El presupuesto para este material, del que se hará cargo la empresa BJ Adaptaciones, rondará los 30.000 euros. Ya se ha iniciado la valoración de cada afectado. Feder, la Federación de Enfermedades Raras, ha adjudicado a Aefat 2.700 euros para este proyecto educativo a través de su Programa Impulso, y ahora la asociación está buscando medios, como este reto solidario, para alcanzar el importe que necesitan.

Jennifer publica sus experiencias en Instagram y Facebook como @arounddelmundo, con el hashtag #diariodeunaultratrailera. "Desde allí quiero transmitir mi energía positiva y el bonito mundo del running, y en este caso, con un fin solidario", señala.

Aquellos que quieran apoyar a la atleta y su causa podrán donar directamente a través del Facebook e Instagram de Aefat (no lleva comisión, se recibe un email de confirmación), o a través de la cuenta ES39 2100 5866 5502 0004 1666. La información completa estará publicada en www.aefat.es.

Este reto solidario cuenta también con la colaboración del Club Atletismo Vélez, al que pertenece la corredora, Team Rapaz, otro de sus equipos, Design One, que pone el diseño que lucirá Jennifer para este reto en su camiseta y en una banderola, y su fisioterapeuta de la Clínica Síntesis Center.

La recaudación de fondos se ha visto frenada. Tal como detalla Isabel Olea. "hemos tenido que aplazar la actividad del Equipo Zurich Aefat en las maratones (Barcelona pospuesta, pendientes Donostia/San Sebastián y Málaga este año), la Carrera Aefat Málaga de septiembre está cancelada y aún está pendiente de decidir cómo se celebrará el Festival Solidario Aitzina Folk que se celebra en noviembre y diciembre en Vitoria-Gasteiz. Y también se han cancelado otros eventos como fiestas de final de curso, bodas o eventos deportivos y culturales que iban a realizar una donación a la asociación".