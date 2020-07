El PSOE denuncia el aumento de 56 a 79 los cargos de confianza de De la Torre

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez, ha recriminado al alcalde, Francisco de la Torre, "que haya aprovechado el confinamiento de los ciudadanos en sus casas para aumentar su plantilla de personal de confianza hasta los 79 mientras que ha seguido metiendo la mano en los bolsillos de los malagueños". En total, el equipo de gobierno local gastará más de un millón de euros. Durante una rueda de prensa en compañía de concejales de su grupo, el líder socialista ha declarado que el regidor ha colocado a dedo a 11 directores en los distritos "que cobrarán en algunos casos más que el propio De la Torre, mientras que a las familias no se les ha descargado del pago de tributos municipales como el Impuesto de Bienes e Inmuebles (IBI) o el impuesto de vehículos (IVTM)".

El PP, por su parte, rechaza la acusación socialista y dice que esos 11 puestos son jefaturas de distrito, que ya existían antes como jefaturas de servicio, y que, además, van a ser ocupadas por funcionarios de la casa. "No son cargos de confianza, para nada, sino funcionarios que cobrarán en función de su categoría profesional", ha dicho el edil de Recursos Humanos, Jacobo Florido.

"Nos parece una vergüenza que hayan utilizado la pandemia para aumentar los cargos de confianza o enchufados del PP, usando un dinero que debía usarse para cubrir las necesidades de quienes peor lo están pasando", ha manifestado Pérez, que ha recordado que "el PP no ha dado la talla ante las necesidades de las familias que han pasado hambre en nuestra ciudad durante el estado de alarma". Por el contrario, se aumentará el número de cargos de confianza con una nueva estructura en el Ayuntamiento, "11 nuevas jefaturas de servicio de libre designación que servirá para colocar a amigos y afines del Partido Popular", ha exclamado el portavoz socialista.

Pérez ha explicado que la pasada legislatura ya se contaba con 56 cargos. "Hoy, ese número es de 68 cargos de confianza entre gerentes, directores generales y asesores. A eso ahora le sumamos otros 11 que se han aprobado, lo que hace un total de 79 enchufados por el Partido Popular a dedo. Y eso, mientras se aprueba hoy en la Junta de Gobierno Local una subida de tasas y precios públicos, como la del transporte de la EMT y los aparcamientos. La misma semana que el equipo de gobierno local admite que las plusvalías por herencia no se van a tocar, continuando con el expolio de las herencias. Una nueva mentira de Francisco de la Torre".

"Suben los tributos, como se ha aprobado esta mañana, en un momento en que no aumentan las ayudas para las familias que peor lo han pasado durante la crisis sanitaria por el COVID19, que han pasado hambre", ha reiterado el líder socialista, "mientras que De la Torre paga sus favores comprados con 11 nuevos puestos de libre designación para colocar a los suyos". Daniel Pérez ha lamentado además que "el Ayuntamiento le ha dicho durante el confinamiento a los bancos de alimentos que no tienen dinero para ellos, para ayudar a las familias malagueñas, pero en plena pandemia ha subido en más de un millón de euros su plantilla de cargos elegidos a dedo, enchufados por un solo mérito: tener el carnet del PP", ha zanjado Daniel Pérez.

Es más, Francisco de la Torre "se jacta de haber suspendido durante el estado de alarma el cobro de tasas por terrazas y mercadillos. Es lógico, ya que no han tenido actividad y el Ayuntamiento ha seguido la estela del sentido, viendo que muchos gimnasios que cerraban no han cobrado el mes a sus clientes". Lo ha agregado Daniel Pérez, que recrimina al primer edil su "nocturnidad y alevosía para crear cinco nuevas direcciones generales, que son cargos de confianza, cobrando desde los 59.000 euros hasta los 100.000 euros, más que el propio regidor".



Respuesta del PP

El edil de Recursos Humanos del equipo de gobierno, Jacobo Florido, por su parte, ha rechazado que se trata de cargos de confianza, sino que, ha dicho, se trata de los once puestos de jefes de distritos, que serán cubiertos por funcionarios y que percibirán sus emolumentos en base a las categorías profesionales que ostente. Estos once funcionarios, uno por distritos, serán los responsables administrativos de estas zonas, amparando y apoyando así en estos asuntos a cada uno de los concejales. "Son funcionarios los que van a ocupar estas jefaturas de servicio, que ahora se llaman jefes de distrito, funcionarios que se van a encargar administrativamente del distrito. Para nada son cargos de confianza". Por tanto, la defensa de los populares consiste en recordar que se trata de funcionarios de la casa que van a ocupar cargos que ya existían, solo que ahora se llaman jefaturas de distrito en lugar de jefaturas de servicio. "Son cargos administrativos, funcionarios".

Florido ha acusado a los socialistas de intentar "ensuciar" la gestión del PP y ha insistido: "Si lo hacen con mala intención, son demagogos que utilizan una información torticera, porque esto ya se sabía cuando se aprobaron los presupuestos y la relación de puestos de trabajo y, además, salió hace unas semanas publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), y ahí se dice claramente que son funcionarios, no cargos de confianza. ¿Por qué no dijeron nada entonces? Porque la oposición del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga es inoperante, indocta y futil. Me sorprende mucho".

Asimismo, ha indicado hoy a este periódico que estos funcionarios van a cobrar en relación a su categoría profesional. "Las vergüenzas se les ven muy pronto".