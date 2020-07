Málaga vuelve a mínimos de 30 contagiados semanales tras los últimos brotes

Málaga continúa con datos extraordinariamente favorables en cuanto a contagios de Covid, pese a la afluencia de miles de turistas foráneos a las playas y alojamientos costeros y rurales. En las últimas 24 horas apenas se han notificado dos positivos confirmados mediante PCR, en Torremolinos y Rincón de la Victoria. Así se han podido recuperar mínimos desde el mes de marzo de apenas 30 contagios semanales por coronavirus.

Andalucía alcanza los seis días sin ningún fallecimiento, mientras que Málaga vuelve a liderar el número de curados una jornada más, con hasta 35 personas que han superado la enfermedad del Covid-19. Todos estos casos se concentran en el distrito sanitario de la capital, que acumula ya 2.140 de los 3.867 curados en territorio malagueño.

Actualmente apenas restan 637 casos activos en la provincia, con 388 en el distrito de la capital costasoleña, 115 en el Valle del Guadalhorce, otros 100 en la Costa del Sol más occidental, 16 en Antequera y apenas 14 en la Axarquía. La Serranía de Ronda prácticamente acumula mes y medio sin casos activos, con la salvedad del único fallecido en el brote localizado en una residencia.

La Consejería de Salud y Familias aún no ha situado en el mapa los dos rebrotes, con cinco y 14 afectados, que desde el fin de semana siguen en investigación dentro del distrito sanitario del Guadalhorce. Junto a estos 19 contagiados figuran otros siete en Málaga ciudad, que tampoco se vinculan aún de forma inequívoca con los estudiantes franceses aislados en una residencia de la barriada de La Paz.

De esta forma son apenas 26 las personas que siguen en vigilancia por los únicos rebrotes que quedan activos. Como ya se informó este lunes, otros 116 afectados por los brotes de Cruz Roja y Casabermeja ya han recuperado la movilidad tras pasar las dos semanas de cuarentena que establecen los profesionales sanitarios.