De la Torre no ve razones para tener que preocuparse con Losada o Cassá

De la Torre no ve razones para tener que preocuparse con Losada o Cassá L. O.

El alcalde Málaga, Francisco de la Torre, ha reiterado este martes que hace semanas que no mantiene conversaciones con Ciudadanos respecto a la situación de Juan Cassá, que se dio de baja de la formación naranja el pasado 4 de mayo; y ha apuntado que "no hay razones" para tener "preocupación" con la portavoz de Cs y concejala de Cultura y Deporte, Noelia Losada, ni con el propio edil no adscrito.

Así, ha incidido en la "situación" municipal de estabilidad "como si estuviera garantizada con un acuerdo aunque no lo haya". "Después del 4 de mayo el señor Cassá ha estado votando siempre lo que ha votado PP y Ciudadanos, igual que votaba antes de ese 4 de mayo y desde que se hizo el gobierno de coalición" en junio de 2019, ha reiterado De la Torre.

Cuestionado por si le preocupa más Ciudadanos que el propio Juan Cassá y el hecho de que la decisión sobre el pacto de los naranjas y 'populares' en el Consistorio y la Diputación esté en manos de la dirección nacional de Cs, después del acuerdo en la Diputación que mantiene a Cassá como portavoz del equipo de gobierno (PP y Cs) y responsable del Área de Relaciones Institucionales, con la oposición de los naranjas; De la Torre ha manifestado que "ni lo uno ni lo otro".

Así, ha aludido al trabajo "con lealtad" con Noelia Losada y ha incidido en que habla de lo que conoce, es decir, del Ayuntamiento de la capital "y no hay razones para que tengamos preocupación sobre la señora Losada o el señor Cassá".

Sobre la posibilidad de avances en las conversaciones para que Cassá estuviera en el equipo de gobierno, como señaló hace algunas semanas, el alcalde ha sostenido: "No tenemos plazo, ni ritmo ni velocidad concretos. Iremos al ritmo adecuado, que es despacio, avanzando con dialogo con Losada y con Cassá; no tenemos prisa concreta".