Nueva normalidad: los barrios se adaptan mucho mejor que el Centro

Desde antes de que finalizase el complejo proceso de desescalada, ya se barruntaba que la recuperación económica iba a tomar dos velocidades en la capital malagueña, aflojando claramente el acelerador en el centro histórico frente al ajetreo de los barrios, que se adaptaron pronto a la «nueva normalidad».

Ya adentrada en la fase I, con la apertura del pequeño comercio se evidenciaba como la actividad volvía a florecer en los distritos más periféricos ubicados tanto en la zona norte, este y oeste de la capital, mientras que el casco histórico seguía ofreciendo una imagen desierta que ahora empieza a corregirse aunque «no acaba de arrancar», lamentan desde el sector de la restauración y la hostelería. «Hemos visto como muchos comercios locales, bares y restaurantes, se están demostrando sectores especialmente vulnerables en estas distintas fases de reactivación económica», manifestaba la concejala delegada de Comercio en el Ayuntamiento de Málaga, Elisa Pérez de Siles, en la presentación del plan para la reactivación del centro, que en los próximos días tratará de atraer a los malagueños al casco histórico con reclamos culturales y con facilidades a la movilidad y el aparcamiento en la zona. «La mayor parte de los establecimientos han tenido que cerrar sus persianas durante todos estos meses de pandemia y aquellos que han podido explotar sus comercios, lo han hecho en unos niveles de facturación muy por debajo de lo normal. Hablamos casi de un 25% o un 30% menos de facturación».

Casi un mes después de que se pusiera fin al desconfinamiento progresivo, la Asociación de Hosteleros de Málaga (Mahos) ya aporta cifras que confirman la brecha «postcuarentena» que se dibuja entre la zona centro y los barrios de Málaga: mientras en los barrios más periféricos, los datos de facturación rozan el 65% de sus resultados habituales, el distrito 1 no alcanzará el 25%, un porcentaje del que se salvan los negocios que mantienen a su público local.

El por qué



Sobre las causas que explican esta reactivación más lenta y selectiva en el entorno de la calle Larios así como en los barrios del Soho y La Malagueta, el abanico es amplio aunque con puntos comunes; el principal de ellos es, sin duda alguna, el turismo:

«En el centro está claro que el turismo es súperimportante», afirma rotundo Fernando Martínez, vicepresidente de Mahos, que también subraya la precaria situación económica de muchos bolsillos malagueños debido a la crisis y al teletrabajo, que ha vaciado los despachos y las oficinas que pueblan el centro. Mucho más críticos son desde la Asociación de Vecinos Centro Antiguo. Para esta entidad no «hay sorpresa alguna» y aseguran que la desaceleración del centro histórico era algo que ya venían alertando: «La asociación lleva años avisando, dijimos que como hubiese algo, en un sector tan precario como el turismo, que desestabilizase el mercado, Málaga se iba al carajo,por lo menos el centro, lo que no podíamos suponer es que iba a ser una pandemia», sentencia Alejandro Villén, vicepresidente de Vecinos Centro Antiguo, quien añade que la subida del precio del alquiler, el auge de las viviendas turísticas, la hostelería orientada al visitante, la falta de zonas verdes y parques han convertido al centro en un recorrido por el que se puede pasear pero no quedarse a vivir. En su opinión, la solución pasa por iniciar un plan de repoblación, regular los alquileres y atraer al mundo empresarial. «Si hubiera vecinos aquí, este problema no lo habría».

La falta de público extranjero también ha afectado a las ventas de los negocios del Soho, que tampoco cuentan ya con su principal baza: las oficinas. «Antes se trabajaba mucho en la oficinas del centro y ahora casi todo el mundo desde su casa», explica Francisco Carrasquilla, desde la Asociación Empresarios del Soho.

Sobre lo que opinan los moradores del resto de distritos, que prefieren «desconfinarse» por sus barrios, sus motivos primordiales son la cercanía, la seguridad, los precios asequibles y las facilidades para desplazarse. «La gente, ya de por sí, baja poco a no ser que haya un evento especial», comenta Víctor Manuel Picón, presidente de la Asociación de Vecinos de La Paz, donde se nota un mayor movimiento vecinal.

«En los barrios, los precios son más asequibles para el público, a aparte que está más cómodo, aparcar, en el centro es muy difícil, a no ser que vayas a un parking y la barriada con el tema del metro se mueve más cómoda».

Para Carmen Caballero, al frente de la Asociación de Empresarios Málaga Este, la clave es la sensación de seguridad: «Ha sido muy progresivo. Sí que se ve movimiento en las tiendas, hay muchas que siguen trabajando con su cita previa. Yo creo que sí, es uno de los motivos de que el centro esté más vacío, la gente ha preferido quedarse en los barrios»

Y en la Málaga Norte, la avenida de Plutarco «casi tiene más gente que el centro», afirma Miguel Millán, presidente de la asociación vecinal Parque de Teatinos. Miguel sostiene que antes la gente buscaba el ocio únicamente en el centro pero ahora «no merece la pena» porque los barrios también ofrece esa opción. «Por cercanía me quedo en el barrio, me tomo una copa y me vuelvo andando». Cercanía, seguridad y precio, las demandas del público malagueño que se queda en su barrio.