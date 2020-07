Adelante Andalucía pide paralizar los desahucios hasta 2021 por el Covid-19

Ante la crisis del Covid-19, Adelante Andalucía ha reclamado que la moratoria para los desahucios, implantada por el Gobierno central, se aumente hasta el final de 2021 y se extienda no solo a los lanzamientos provocados por no

pagar el alquiler, sino "a todo tipo de causas".

La parlamentaria de la formación por Málaga, Vanessa García, ha explicado: "Las medidas del Gobierno central van en el buen camino, pero son muy insuficientes, ya que únicamente prohíben los desahucios por alquiler de familias que han caído en vulnerabilidad como consecuencia directa de la pandemia del Covid-19, y no a quienes se encontraban en esta situación antes, además, que sólo durará hasta diciembre de 2020 y no hasta final de 2021, como exige la PAH, por eso pedimos que no se deja a nadie atrás".

En cuanto a la política de vivienda, la parlamentaria ha solicitado a las administraciones, en primer

lugar a la Junta de Andalucía, la creación "de manera urgente de un Parques Públicos de Viviendas, tras la realización de un estudio sobre los pisos y casas vacías en manos de entidades bancarias y sus filiales inmobiliarias, como de fondos buitres".

"Los datos son desoladores, porque según las cifras del Consejo General del Poder Judicial, en el primer trimestre de 2020 se realizaron 414 desahucios, prácticamente en dos meses, porque en marzo se decretó el estado de alarma", ha destacado Vanessa García respecto a la provincia de Málaga. En concreto, se realizaron 334 por impago de alquiler, 66 por hipotecas y 14 por otros motivos.

Por otra parte, García también ha pedido a las administraciones competentes que regulen los precios del mercado del alquiler, y que legislen sobre las viviendas turísticas. En este sentido, la parlamentaria ha recordado que en los últimos cinco años el precio de los alquileres en la provincia de Málaga ha subido un 56%, mientras que los sueldos se han mantenido bajos.