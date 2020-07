Acuerdo municipal para pedir información sobre las las excavaciones arqueológicas del Astoria

El derribo del edificio que acogía los cines Astoria y Victoria, en una de las manzanas centrales y estratégicas de la ciudad, ha vuelto a protagonizar la Comisión de Pleno de Urbanismo, celebrada a las 12.00 horas de hoy. Pese al tono áspero de los portavoces, que se ha mantenido luego en el debate sobre una moción sobre el modelo de ciudad, se ha llegado a un acuerdo entre populares y socialistas, proponentes de la moción sobre esa parcela, y salen adelante tres puntos de importancia: en primer lugar, todos los partidos municipales instan a la Junta y al Consistorio a dar información sobre las excavaciones que se producen ahora en ese terreno y, asimismo, también se ofrecerán detalles de lo que se está encontrando. Se insta a ambas administraciones a datar los restos arqueológicos, conservarlos y "ponerlos en valor" y se pide a la Junta que proteja arqueológicamente lo que deba ser protegido. Estos tres puntos han sido refrendados por unanimidad. Sin embargo, se rechaza (por ocho votos del PP, Juan Cassá y Cs frente a siete del PSOE y Adelante Málaga), que el Ayuntamiento desestime el uso hostelero del edificio que se levante en esta zona y se abogue por usos culturales y ciudadanos.

Mariano Ruiz Araújo, edil socialista proponente de la moción, ha sido muy duro al asegurar que no están de acuerdo en "crear otro mamotreto y llenarlo de bares", ha criticado que no se atiendan los reparos de la Junta y ha pedido contratar especialistas en murallas árabes. "¿Tienen algo que ocultar?", se ha preguntado Araújo. Eduardo Zorrilla, portavoz de Adelante, ha recordado que "muchos ciudadanos quieren saber lo que resulta" de las excavaciones arqueológicas y ha recalcado que el futuro uso de un espacio central de la ciudad merecía una consulta ciudadana, como se aprobó en un Pleno de 2015.

La portavoz de Cs, Noelia Losada, se ha mostrado de acuerdo en que no se construya un nuevo edificio si lo que se halla es de gran relevancia arqueológica.

Raúl López, edil de Urbanismo, ha recordado que las decisiones sobre datación y "puesta en valor" de restos arqueológicos las toma la Delegación de Cultura de la Junta, ha rechazado "las falsedades" de la moción y ha destacado que la idea es impulsar un "edificio singular, no un mamotreto", que se "pondrán en valor" los restos hallados y se protegerá aquello que "potencie y beneficie el entorno, queremos un urbanismo vanguardista que no entre en contraposición con los parámetros del entorno. "Es un edificio de referencia, un icono, debe haber colaboración público-privada", ha declarado, para incidir después en que es "falso que queramos que más del 50% del edificio vaya a uso de hostelería", lo que ha podido ser un error de su departamento a la hora de verbalizar sus planes y que Cultura no los haya entendido correctamente en toda su extensión, ha reflexionado. "Es una pastilla de equipamiento y nunca podría ser otra cosa", insistió.