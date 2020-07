Los autobuses escolares socilitan una prórroga del contrato hasta 2021

Diferentes trabajadores, empresarios, conductores de autobuses y por supuesto, Antonio Vázquez Olmedo, presidente de Fedintra Andalucía, Federación Independiente de Transportistas de Andalucía, se han reunido hoy, en frente de la Delegación Territorial de Educación, para pedir una prórroga de los contratos de transporte escolar para todo el año 2021. Este sector, junto a otros muchos, ha sido uno de los más afectados tras la pandemia y alegan "que están viviendo una situación desesperada", en especial, en sus segmentos de transporte escolar, discrecional y turístico como consecuencia de la paralización total de sus servicios durante esta cuarentena.

Antonio Vázquez ha transmitido su disconformidad con lo que dicta la Junta de Andalucía respecto a los contratos y ha tachado de ridícula la idea de llevarlos a sorteo público en septiembre: "Llevamos desde el 14 de marzo sin facturar nada, somos uno de los sectores más afectados por el COVID-19 y la Junta de Andalucía tendría que tener un poco de sensibilidad y no ponernos a concurso público ahora", ha declarado a la Opinión.

Ha informado que de momento tienen una autorización aprobada para trabajar los 67 días que han estado parados debido a la pandemia. Por lo tanto, se les reconoce el derecho de poder trabajar estos días, entre los meses de septiembre a diciembre: "Nosotros tenemos una autorización para hacer los 67 días perdidos, para hacerlos de septiembre a diciembre". Sin embargo, Vázquez ha insistido que "no es lógico que nos saquen a concurso público cuándo tenemos a casi todos nuestros trabajadores en ERTE, sin haber facturado nada y solo pedimos que nos dejen terminar este curso escolar 2020/2021". Igualmente, añade que no han asistido más autobuses a la concentración, amparada en el artículo 21 de la Constitución Española, que legitima el derecho de reunión y manifestación, "porque no existe personal suficiente ya que todos están en ERTE todavía". También, ha señalado que ayer se manifestaron en Sevilla, en la puerta de la Agencia Andaluza de Educación, "y hoy estamos en Málaga y en Sevilla".

Vázquez asegura que existe una legislación que ha sacado la Junta para poder llevar a cabo lo que piden, por lo que no entienden por qué no se hace: "es solo cuestión de voluntad".

El presidente de Fedintra señala que la Agencia Andaluza de Educación no puede limitar la competencia a todas las empresas "que puedan venir de Europa por si quieren presentarse a nuestro transporte escolar". Añade, que ellos son pequeñas y medianas empresas de Andalucía, con empleo de calidad, que dan trabajo a mucha gente, y que cotizan en Andalucía: "Somos PYMES andaluzas, empresas familiares que estamos pagando un montón de letras de autobuses sin ningún ingreso, y me parece ridícula la actitud de la Junta ya que esto no se puede aguantar". "Esto solo lo pueden aguantar las grandes multinacionales", ha afirmado.

De momento, no existen soluciones viables para los trabajadores "sólo nos han dado esos días y no hemos cobrado ninguna indemnización. Ellos deberían habernos indemnizado ya que estamos pagando un montón de vehículos y entiendo, que la Junta no tiene culpa del COVID-19, pero nosotros tampoco".



Juan Mateo, empresario y asistente a la concentración, coincide en lo que Vázquez declara: "el sector está totalmente en la ruina, lo único que nos queda es el transporte escolar y ahora no tienen otra cosa que hacer que sacarnos a concurso público y esto va a ser una guerra viva". "Estamos en el suelo y nos quieren pisar la cabeza", ha aclarado.

También, ha hecho alusión a la Ley 8/2020 por la que se reconoce el derecho de prórroga de los contratos del sector público, pero la Junta,según él, no está por la labor ya que tal y como afirma "la Junta argumenta que pueden querer venir empresas de fuera a hacer transporte escolar aquí". Vázquez, ha asegurado que la Junta va a ahorrar dinero con esta decisión, pero a costa de que otras empresas de Andalucía, que llevan tres y cuatro generaciones, desaparezcan "sinceramente creemos que el sector necesita estabilidad y nosotros no podemos con esto". Además, según Vázquez no existe ingreso alguno por parte de la Junta " solo se han puesto algunos mecanismos en marcha que no funcionan ya que si tienes dos trabajadores en ERTE ya no tienes derecho de seguir pidiendo, por lo que es inviable". "Deberían de dar 10 millones de euros de indemnización para toda Andalucía", ha concluido.

Finalmente ha querido resaltar que ellos son una empresa de transporte de calidad "probablemente una de las más competitivas de Europa", que cuidan a los trabajadores y tienen unos autobuses de prestigio que los niños pueden disfrutar "no hay derecho a esto, no nos lo merecemos".