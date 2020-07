Diez años sin Juan Antonio Gómez Alarcón

Una década lleva desaparecido Juan Antonio Gómez Alarcón. Era montañero y espeleólogo experimentado y que a día de hoy nada se sabe del paradero del montañero que se dirigió hacia la ruta de Ojén-Mijas, un camino conocido para él. Como cada año, su familia le homenajea para que su caso, como el de tantos miles de desaparecidos sin causa aparente, no caiga en el olvido.

Este año en el homenaje se exhibirán dos exposiciones: una en la que se recoge la cartelería de los diferentes eventos que se han realizado en estos diez años, y otra compuesta de 11 tótems que recogen rostros de una veintena de desaparecidos.

La familia sabe, gracias a testigos, que Juan Antonio, se movió en transporte público Mijas- Fuengirola y Fuengirola – Marbella. Esto es algo que hacía a menudo para volver andando a casa desde Ojén hasta Mijas. No llevaba documentación, ni tarjetas de crédito, ni teléfono móvil y apenas dinero en efectivo.

La búsqueda de este espeleólogo comenzó en la zona principal de Mijas, pero para la familia la investigación sobre el paradero Juan Antonio tuvo muchos fallos desde el principio: "La búsqueda no estaba bien planificada, consideramos que los rastreos oficiales no se hicieron en la zona correcta, hubo pocos efectivos y estuvieron muy pocos días", asegura Carmen, su hermana. El caso se archivó en 2012, pero aún así los familiares y amigos no dejaron de lado la búsqueda. "La Guardia Civil dejó de buscarlo a la semana, nosotros no hemos dejado de hacerlo ni lo dejaremos hasta que no haya algún indicio", afirma.

Su hermana compara su desaparición con de la deportista Blanca Fernández Ochoa: "Es un caso muy reciente y muy similar. Los medios que se utilizan para unos no se utilizan para otros, a lo mejor si se hubiesen utilizado con mi hermano ya lo hubiésemos encontrado, pero es algo que nunca sabremos".



Acto del décimo aniversario

Con el acto que se celebrará el próximo Viernes 14 de julio, a las 20:30 en la Plaza Virgen de la Peña, Mijas la familia quiere homenajear tanto a Juan Antonio como a las miles de personas desaparecidas sin causa aparente. "Quisimos hacer algo especial , pero con la pandemia no pudimos, así que una de las soluciones que habíamos visto era una exposición", dice Carmen.

En el acto se inaugurarán dos exposiciones: "10 años sin Juan Antonio y Ausencias". La primera consiste en una cartelería de los diferentes eventos que se han realizado a lo largo de estos diez años de la desaparición. Esta se expondrá en el patio de Fuentes, en el interior del ayuntamiento.

La segunda exposición, "Ausencias", de la fundación ASD Global en Mijas, consiste en 11 tótems que incluyen el rostro de una veintena de personas desaparecidas y cuya exhibición será en la plaza Virgen de la Peña. "Lo hicimos en Madrid el 9 de marzo, el día de las personas Desaparecidas sin causa aparente y la misión es dar visibilidad al problema de los desaparecidos en España", dice la hermana de Juan Antonio.

En el acto se repartirán vinilos y fotos de Juan Antonio para coches oficiales y particulares. "La esperanza nunca se pierde. Si tuvo un accidente, ojalá un espeleólogo encuentre algo. A lo mejor se cayó y tiene amnesia.

Mientras no haya evidencia de muerte hay evidencia de vida", recalca Carmen.