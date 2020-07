Salvador González Martín reivindica el "derecho al cambio"

Salvador González Martín, actual director legal de la firma Grant Thornton Andalucía y profesor asociado del Departamento de Derecho Mercantil de la Universidad de Málaga, presenta su candidatura al decanato del Ilustre Colegio de Abogados de Málaga con un proyecto de cambio para la institución. En las elecciones, que se llevarán a cabo el próximo mes de octubre, el letrado estará acompañado de Flor Carrasco, quien es su candidata a vicedecana, y de un completo equipo de abogados que formará su Junta de Gobierno.

"Derecho al cambio" es el lema de su campaña, que plantea la necesidad de iniciar nuevos proyectos en la institución. Entre ellos, se encuentra la acción de vertebrar el Colegio con secciones dedicadas a cada una de las especialidades del derecho y su ejercicio.

"Convertiremos estas secciones en un instrumento fundamental con el que articular la profesión. Convencidos de la necesidad de trasladar a la sociedad una imagen de excelencia en cada uno de los ámbitos en los que se desarrolla nuestra profesión, haremos de las secciones unos foros especializados, abiertos a toda la abogacía. En ellas podremos formarnos en la materia, divulgarla, convocar a todos los operadores jurídicos y sociales que la protagonizan, aunar criterios y proponer protocolos de actuación práctica", explica González Martín.

Esa vertebración también incluye fortalecer las delegaciones del Colegio, darle potencia a cada una de ellas y hacerlas protagonistas de sus localidades, según el candidato.

"He recibido mucho de la profesión y de nuestro Colegio, en el que siempre he participado afrontando distintas responsabilidades. En este momento de mi carrera profesional siento que es el momento de devolverle al Colegio y a la profesión todo lo que me ha aportado a la largo de los años", recalca Salvador González.