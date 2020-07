Videojuegos: el futuro es suyo

El sector mejora sus resultados cada año en nuestra ciudad y ofrece posibilidades de empleo a muchos menores de 30 años.

La webinar organizada ayer por La Opinión de Málaga, Prensa Ibérica y Grupo Zeta reunió a dos expertos que analizaron la situación actual de la industria del videojuego en nuestra provincia, una industria pujante y que multiplica cada años sus recursos y resultados, constituyéndose en una de las profesiones del futuro.

Participaron en esta charla virtual el director de EVAD Formación (Escuela Superior de Videojuegos y Arte Digital) Javier Ramos, y el director del Máster de Creación de Videojuegos de la UMA y de la cátedra de Videojuegos de la Universidad malagueña, Antonio Fernández Leiva.

El sector del videojuego en Málaga goza de muy buena salud y vive un momento dulce que ha quedado demostrado durante las pasadas semanas de confinamiento, en el que aumentaron considerablemente las descargas de juegos. Según Javier Ramos, no hay que fijarse solo en las ventas de los videojuegos «tenemos profesionales muy bien formados, tenemos eventos como Gamepolis, que es el principal evento del sector, que deja casi 10 millones de euros en nuestra ciudad y el apoyo de las instituciones como el Ayuntamiento de Málaga con el Polo de Contenidos Digitales. Se dan las condiciones para seguir creciendo y generando empleo».

Fernández Leiva citó a la gran penetración social que tiene el sector con la introducción de los llamados 'juegos serios' en ámbitos educacionales, económicos y empresariales y apostó decididamente por una «formación amplia de los profesionales para luego ir estrechando el cerco y enfocarnos en la creación del videojuego». Además reafirmó su apuesta para que «las empresas amplíen horizontes y minimicen riesgos» tocando otras disciplinas como el desarrollo a terceros.

Y es que la situación del sector en Málaga ha cambiado mucho en tan solo cuatro años: de las cuatro o cinco empresas que vivían del desarrollo de videojuegos hemos pasado en 2020 a cerca de una treintena, con una curva de crecimiento «que es la mejor de toda España», añadió Fernández Leiva.

Ramos recomendó a las empresas que no se centren exclusivamente en desarrollar videojuegos y apuntó a los llamados Serious Games (Juegos Serios, aquellos que no están enfocados al entretenimiento y se incorporan en actividades educacionales, económicas y empresariales) como una manera de afrontar y asentarse en el mercado.

Fernández Leiva destacó que la mejor radiografía del sector sería aquella en la que la diversificación de tareas (creación de herramientas, aplicaciones, diferentes soportes, etc) sustituyera a la idea exclusiva de crear un videojuego, porque esta «es una opción con mucho riesgo para las empresas».

El CEO de EVAD Formación indicó la conveniencia de que las empresas que se inician en este mundillo tuvieran un modelo de negocio sostenible y en el que la entrada de dinero sea gradual para poder sobrevivir y «alejarse radicalmente de subvenciones oficiales» que normalmente hacen viable a las empresas mientras dura esa subvención.

Ambos expertos coincidieron en señalar la necesidad de que Andalucía tenga un grado en creación de videojuegos para ir formando a todos las personas que se quieren dedicar a esta industria, porque realmente, matizó Javier Ramos «las enseñanzas que se ofrecen en la actualidad no son de creación de videojuegos a nivel público. Sí la hay a nivel privado. Necesitamos que haya unos estudios oficiales para dar importancia a este sector. Si queremos una industria potente, necesitamos formar a la base», concluyó.

Por último, ambos expertos lamentaron las fugas de talento que todavía se producen y que hacen que muchos profesionales se vayan al extranjero con mejores condiciones económicas y profesionales y señalaron la tremenda trascendencia social que ha supuesto la introducción en nuestra vida cotidiana de los videojuegos.