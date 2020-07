El alcalde justifica el sueldo del gerente de Limasam por los precios de mercado

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, salió ayer al paso de la denuncia del PSOE, efectuada en la tarde del martes, sobre el sueldo que percibirá el nuevo gerente de la Empresa de Limpieza de Málaga Sociedad Anónima Municipal (Limasam), 110.000 euros al año, y ha justificado esos emolumentos por los precios que se pagan a directivos que ocupan puestos similares en el mercado privado. «Eso de que hay directivos de empresas que ganan más que el propio alcalde lo he oído hace años, porque yo entiendo que los niveles del sueldo del alcalde es una cuestión y en empresas, otra, yo no compito, no hay por qué competir», dijo.

El regidor malagueño aseguró que la denuncia socialista parece una «justificación para que algunos alcaldes se pongan los sueldos más altos que los gerentes de las empresas. No tiene nada que ver una cosa con otra. El mundo de los gerentes y empresas tiene, digamos, un mercado, unas cifras, y estas cifras que tenemos están muy por debajo de lo que en el mercado de las empresas privadas los gerentes tienen y está en la línea de lo que es conocido y no ha merecido ninguna calificación, como usted dice, de gerentes de empresas municipales».

Así, puso el ejemplo de Emasa y la EMT, siendo la primera «más complicada» que la segunda. Así el gerente de la EMT, en el ámbito privado, ganaría mucho más «por su valía y por sus condiciones. Preguntemos lo que ganan los gerentes de las empresas de transporte privado que hay en España, muy por encima de la EMT».

Asimismo, indicó que, «cuando se hace una oferta y se trata, en este caso, del mundo de la limpieza, que como digo tienen sueldos muy superiores al salario que se ha puesta, tienes que procurar no distanciarte demasiado, no ponerte a la tercera parte del sueldo de lo que puede ser en el mundo privado y en una línea más o menos coincidente muy en concordancia con lo que son los sueldos de las empresas municipales nuestras». Y, añadió, «lógicamente aspiramos a tener a una persona muy buena que venga además motivada por el reto que supone además tener una variable ligada a la calidad, que es lo que queremos, y que nos suponga no mayor costo, si puede ser algún ahorro». La idea es tener mayor calidad sin mayor costo, agregó, y lo demás es «ruido y ruido de la oposición que a veces se ve en la obligación de hacer sin estar convencido de ello».

La viceportavoz socialista, Begoña Medina, consejera en Limasam del PSOE, lamentó el martes que «la actividad de la empresa municipal de limpieza ha arrancado despilfarrando dinero de todos los malagueños». Así lo manifestó la edil tras la aprobación de las bases para la contratación del responsable de esta empresa pública durante el Consejo de Administración, en el que se ha aprobado su sueldo, «la friolera de 110.000 euros, una cantidad superior a lo que percibe el propio presidente de la Junta».