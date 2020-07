El PP promete acciones para que las bandas de música recuperen su actividad

El concejal popular delegado de Educación, Juventud y Fomento del Empleo, Luis Verde, ha reivindicado hoy "el apoyo del equipo de gobierno a las bandas de música de la ciudad con acciones para reactivar su actividad tras la crisis sanitaria", destacando que "la paralización de los ensayos, así como la suspensión de la Semana Santa y de otras citas procesionales como las vinculadas con la festividad del Carmen han frenado en seco su actividad cultural y formativa". Verde hizo estas declaraciones tras la denuncia socialista de hace unos días en la que pedía ayuda municipal para estas formaciones.

De este modo, el dirigente popular ha explicado que "tras la suspensión del estado de alarma, iniciamos una extensa ronda de reuniones con las formaciones de la ciudad para atender sus necesidades y mostrarles nuestra colaboración, fruto de la cual muchas de ellas han podido retomar sus ensayos en nuevos espacios más seguros, garantizando a los componentes el distanciamiento recomendado y la vuelta a las clases".

Verde ha señalado que "personalmente me he sentado con las formaciones, tanto de manera conjunta como individual con aquellas que lo han solicitado, para atender sus demandas, abordando junto a ellas este nuevo escenario derivado de la pandemia", punto en el que ha reivindicado que "esta iniciativa surge del compromiso del equipo de gobierno con el colectivo, algo que no es nuevo, si bien entendemos que debe reforzarse en momentos tan complicados como este".

En este sentido, ha resaltado que, "tal y como les trasladamos a las propias agrupaciones hace varias semanas, el área de Juventud está organizando un circuito de conciertos en septiembre, con una veintena de actuaciones previstas en los once distritos de la ciudad, actividad que será retribuida con una prestación de mil euros por banda".

"La iniciativa persigue, además de prestar esta ayuda económica a las formaciones ante la merma de ingresos sufrida este año, la puesta en valor de estas agrupaciones musicales, cuya actividad cultural y formativa tiene un gran arraigo en la ciudad, además de repercutir directa e indirectamente en la creación de puestos de trabajo tanto a nivel formativo, como del sector servicios, vinculados con la restauración, el sector textil y el transporte", ha incidido Verde.

Por ello, el edil popular ha pedido seriedad al PSOE, instándole a "no presentar mociones obsoletas como la que hemos abordado hoy en la Comisión de Pleno de Cultura", reprochando a los socialistas que "insten al equipo de gobierno a colaborar con el colectivo a sabiendas de que llevamos tiempo trabajando junto a ellos para impulsar su actividad tras la crisis sanitaria".

Tal es así, ha proseguido, que "dicha moción ha sido aprobada por unanimidad con las enmiendas del Grupo Popular, contemplando el agradecimiento al equipo de gobierno, a través del Área de Juventud, por la iniciativa de reactivación del sector programada para el último trimestre del año en curso, consensuada con todas las bandas de música de la ciudad; al tiempo que se insta al equipo de gobierno a continuar los cauces de interlocución abiertos con las mismas para mejorar su actividad cultural y formativa".

Verde ha lamentado que "el PSOE siga instalado en la política del postureo, tratando de vender como propias iniciativas que ya viene desarrollando el equipo de gobierno local", criticando que, además, "lo hace con el descaro de haber conocido, de mano de las propias bandas, su satisfacción ante esta respuesta municipal", ha concluido.