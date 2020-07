Un Sant Jordi muy malagueño

El espíritu de Sant Jordi se ha trasladado a las calles de la capital Malagueña. La imagen de los transeúntes con una rosa en la mano y una novela, como si de las Ramblas de Barcelona se tratase, se puede contemplar en las concurridas vías de la Alameda. Este año la ciudad ha apostado por un Día del Libro diferente, más florido, aunque no ha dejado de lado sus típicos descuentos en las principales cabeceras.

El sitio elegido ha sido la renovada Alameda Principal, en el tramo entre calle Córdoba y la Iglesia Stella Maris. Siete pequeñas carpas de distintas librerías son las que componen este Día del Libro, entre las que se encuentran la librería Proteo, Qproquo, Casa del libro, Fnac, Agapea ,Cómic Store o la Librería Luces. Organizado por Ayuntamiento y el Área de Cultura, el Sant Jordi Malagueño cuenta con la colaboración de los floristas de la Alameda, para que así se puedan repartir rosas junto cada ejemplar. En la cita no faltaron los descuentos habituales del 10% en la compra de un libro, además de descuentos en establecimientos del Soho: "Aparte del libro te regalamos una bolsa ecológica, donada por Freepik, y este ticket con una lista de sitios donde, si lo presentas tienes descuentos del 10% en consumiciones, ropa o materiales de coleccionista", dice Rocío de la librería Agapea.

"Hay que sacar la cultura a la calle", afirma Rocío de librería Agapea. "Hay mucho movimiento y es de agradecer, no esperábamos esto pero la gente está viniendo a comprar mucho". Tras meses sin contacto con sus clientes, Rocío vuelve a presenciar ese alboroto alrededor de los libros, que hacía tanto que no veía: "Estuvimos casi tres meses cerrados, abrimos en la fase dos pero con restricciones. Aún así la venta online ha sido un éxito", asegura. Y es que en esta pandemia, aparte de pintar y hacer pasteles, los malagueños han leído mucho: "Hemos quintuplicado las ventas online, la verdad que estamos muy contentos", dice.

El pequeño bullicio de personas de una carpa a otra indica que los malagueños echaban de menos la anual cita literaria, y eso se nota en el puesto de la librería Proteo Prometeo. "Yo que tu me llevaría ese, te vas a reír mucho», dice Isabel, fiel clienta y apasionada de los libros. Como cada año no falta a su cita con los libros aunque este año ha tenido que esperar: "Con la pandemia no se pudo, así que como falte a esa cita no podía faltar a esta", asegura.

La idea de adoptar la tradición catalana, aunque sea solo por un día, ha tenido éxito y los floristas lo notan: "Yo no suelo tener tantas rosas fuera, pero hoy he sacado la mayoría y he vendido casi todas", afirma Laura de floristerías Miguel.

Esta celebración es independiente de la Feria del Libro de Málaga, donde la celebración del 50 aniversario de la Feria del Libro, se hará en octubre, en la Plaza de la Marina.