Los colegios públicos de Málaga piden un "plan de actuación Covid-19" para la vuelta a las aulas

Las direcciones aseguran que no pueden garantizar "un entorno seguro" en las aulas. EFE.

"No podemos garantizar un entorno escolar seguro para el alumnado ni para los trabajadores de los centros educativos". Así de tajante arranca un comunicado de la Asociación de Directores y Directoras de Educación Infantil, Primaria y Residencias Escolares de Andalucía en Málaga.

Esta entidad exige a las autoridades educativas y a las administraciones públicas la elaboración de un plan reforzado de limpieza y desinfección previo a la apertura de las aulas, así como el diseño de los protocolos de limpieza que deberán seguirse una vez se inicie el nuevo curso escolar.

"Para garantizar el cumplimiento de las recomendaciones de la Consejería de salud y familias, los centros educativos debemos conocer con exactitud este plan reforzado antes de abrir sus puertas el 1 de septiembre", reza el comunicado. "Ante su incumplimiento estemos abriendo las puertas de los centros al contagio y a la propagación del virus".

Asimismo, el colectivo exige la elaboración de un "plan de actuación Covid-19" para asegurar un entorno escolar seguro para profesores y alumnos. "Las direcciones de los centros no podemos responsabilizarnos del diseño, ni de las medidas sanitarias necesarias para afrontar una pandemia como la que sufrimos", denuncian. "Exigimos que la realización de dicho protocolo recaiga sobre personal o empresas expertas en protocolos sanitarios o, en su defecto, que el protocolo elaborado en cada centro reciba un visado de idoneidad por parte de la Inspección Educativa o de la unidad Prevención de Riesgos Laborales, y de la Secretaría General Técnica".

Entre sus peticiones, donde se incluye un plan enfocado a la apertura de los colegios y la dotación de recursos informáticos para garantizar el teleaprendizaje, la asociación incluye que los centros educativos deben contar con mascarillas, termómetros, gel hidroalcohólico y otros materiales higiénico-sanitarios con antelación al 1 de septiembre, cuando retomen su actividad.

Sobre la distancia de seguridad, sostienen que es imposible mantenerla: "Al no haberse reducido la ratio, ni contratado al profesorado necesario para realizar agrupaciones más pequeñas y/o no disponer de espacios en el centro, no podremos asegurar la distancia de seguridad que establecen las autoridades sanitarias".

"Si no se atienden estas medidas, entendemos que ante cualquier situación de contagio sobrevenida, los responsables del mismo no serían los directores y directoras de los centros, ya que no contamos con los recursos necesarios para afrontar esta situación, sino que dicha responsabilidad ha de recaer sobre la propia Administración, la cual sí dispone de los medios necesarios para facilitar la aplicación de los protocolos que han de ponerse en marcha al inicio decurso", recalcan en sus conclusiones.