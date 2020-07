Pérez anima a los malagueños a presentar su candidatura al "sueldo galáctico" de 110.000 euros de Limasam

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Daniel Pérez, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que acuda al Registro General del Ayuntamiento "y así optar a la plaza de gerente de la empresa pública de limpieza, LIMASAM. Todos los malagueños indignados tienen derecho a presentar su candidatura a un puesto de trabajo al que el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, ha adjudicado un sueldo galáctico de 110.000 euros al año", a razón de 90.000 euros de base más 20.000 por productividad.

"El gerente de Limasam va a ser el mejor pagado de Andalucía, porque va a cobrar más que el presidente del Gobierno de España, más que los presidentes de la Junta de Andalucía y de la Diputación de Málaga, y más que el alcalde de la ciudad", ha recriminado el portavoz socialista, tachando esta decisión como "inadmisible en el momento en que nos encontramos, en plena pandemia por el COVID19". Además, el líder socialista le ha espetado al regidor: "¿Por qué la primera decisión que toma en el arranque de esta empresa municipal es poner un sueldazo al gerente de 110.000 euros?". El portavoz del PSOE ha puesto como ejemplo la ciudad de Sevilla, "que tiene una gerente de la empresa municipal que cobra 80.000 euros, 30.000 euros menos de lo que cobrará el malagueño, pese a tener una estructura empresarial idéntica y mayor número de población, con más trabajadores y más presupuesto".

Durante su intervención en una rueda de prensa, acompañado por concejales y concejalas socialistas, Pérez ha recriminado "el gasto de más de cinco millones en cargos de confianza, que pasan de 56 a 80 en este ejercicio. Y ahora se regala al nuevo gestor de la empresa de limpieza un emolumento de 110.000 euros. Esto es un despilfarro del dinero público de todos los malagueños y malagueñas". Daniel Pérez exige a Francisco de la Torre que "deje de hacer estructuras paralelas del PP con las empresas públicas. De la Torre ha roto la barrera de los 95.000 euros al año. Hablamos de más de 5 millones de euros que se gasta el equipo de gobierno en personas enchufadas a dedo donde en muchas ocasiones su único mérito es ser militantes del Partido Popular. Y esperamos en este caso concreto que el regidor no coloque en la gerencia de Limasam a la misma persona que mantuvo sucia Málaga durante años".

El líder socialista ha manifestado que "no hace falta este aumento de estructura paralela que ha creado el Partido Popular, que hace falta adelgazarla y sobre todo que no vemos razonable que se pongan estos sueldos con la que está cayendo".



"Llamamiento a la ciudadanía"

El portavoz socialista ha recordado que en el mismo Consejo de Administración en que se aprobó "este sueldo galáctico del gerente de Limasam" los socialistas votaron en contra. "Este sueldazo ha salido adelante con los votos de PP y de Ciudadanos y no lo podemos permitir. Por eso, hacemos un llamamiento a los malagueños y malagueñas para que presenten su currículum a esta plaza, con independencia de su afiliación política. Lo que ya os avisamos es que no vamos a votar a la propuesta del Partido Popular", ha advertido el líder del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga.

"Tenemos que trasladar un mensaje a la ciudadanía claro y rotundo. No podemos permitir el acceso a estos puestos de trabajo por amiguismo, sino por méritos. Y no quiero pensar que la propuesta del PP sea la del anterior gerente de la empresa mixta de limpieza, Limasa. Porque si el encargado de crear una Málaga más limpia es el mismo que ha construido una Málaga sucia, ya le podemos garantizar que esta empresa no funcionará", ha sentenciado el edil socialista.