Cada vez se utiliza menos como reclamo o complemento a una celebración, presentación de un libro, inauguración de una exposición, de un programa político, recepción... la coletilla «se servirá al final una copa de vino español», que nunca responde a la verdad porque los invitados toman más de una copa; por lo menos dos, y hay quien se pasa a tres.

Esto viene a mi coleto particular porque, en los tiempos que corren en la España plurinacional que proponen algunos políticos y politicastros, me sorprendería que en Cataluña, las Vascongadas (Euskadi) y otros países que conforman un país llamado España, lo de vino español produciría en algunos nacionalistas un sarpullido o alergia que les llevaría a la urgencia más cercana, como Vall d`Hebron o Basurto-Zorrotza. La sustitución de «una copa de vino catalán» o «un txakolí» no creo que se haya producido aún, y si se han dado a mí no me ha llegado la onda aunque mi profesión que ya no ejerzo estaba relacionada con las ondas hertzianas. Creo que lo de la «copa de vino español» ya no se lleva porque está en el trastero donde se amontonan objetos inservibles o pasados de moda. No puedo recurrir a los tres jefes de protocolo más conocidos de épocas pasadas para que me informen de las posibilidades que hay para sustituir la manida frase de la copa de vino español. Añoro a mis desaparecidos amigos Alfonso Prini (del Ayuntamiento), Antonio Martínez (del Gobierno civil) y Matías Merino (de la Diputación Provincial).

Posibles variantes

No es fácil encontrar la palabra o frase que sustituya lo de la 'copa de vino español'. Hay algunas que se usan o se pueden usar pero todas las posibles variantes no llegan a ser tan definitorias como la que me inspira el capítulo de hoy.

Entran en juego palabras españolas y extranjeras que se emplean. Por ejemplo, 'lunch',que no es exactamente lo que encierra este vocablo inglés. La traducción al idioma que hablan unos 600 millones de humanos, sin incluir los loros parlanchines, es 'comida' o 'almuerzo'. Ningún novelista o pintor invita en el acto de presentación a una comida. Sería demasiado.

Otro vocablo que se utiliza –también una palabra inglesa- es 'cocktail', pero en su versión castellana, cóctel. El cóctel es eso, un combinado, y para acompañarlo, unas almendritas, unos cacahuetes y se deslizan también unas croquetitas, algún canapé... El cóctel se lleva todavía.

Ahondando en el coco para la búsqueda de otras propuestas para sustituir lo de la copa de vino español, surgen 'aperitivo', 'refrigerio', 'copa de vino' a secas, 'tentempié' y el relamido 'piscolabis' que algunos pronuncian 'picoslabis'.

Lo de 'aperitivo' va bien porque después de asistir al evento, el asistente tiende a seguir comiendo algo, porque el vermú, la cerveza y las bebidas servidas reclaman seguir engullendo algo más. El aperitivo ha sido eso, un aperitivo, el prólogo de una comida seria.

El 'refrigerio' sugiere más bien bebidas no alcohólicas; vamos, zumos, naranjadas, limonadas..., cosas así. La primera acepción académica es clara: «Corto alimento que se toma para reparar fuerzas». No dice nada de comida. Fuera el refrigerio.

Está también la palabra 'tentempié'; no encaja del todo, aunque en el fondo responde a la verdad porque los invitados permanecen en pie durante la celebración.

Lo de 'una copa de vino' suena a pobretón. Puede interpretarse que no hay condumio previsto.

Y llegamos a la cursilada de 'piscolabis' que es algo cutre porque la definición académica no oculta su ridiculez: «Refacción ligera que se toma no tanto por necesidad como por ocasión o por satisfacerse». Una oscura definición que pondría en un nivel rácano al anfitrión.

Hay más opciones, como convite, que se me antoja excesivo. Puede interpretarse como un derroche de bebidas, emparedados, pescaditos, jamón y hasta caviar.

Me viene a la memoria otro término, también, creo, palabra de origen extranjero, francés: 'ambigú'. Pero el ambigú tiene un marco concreto: es el anuncio que se transmite a los asistentes a una representación teatral al terminar el primer acto para que suban a la segunda planta donde está el ambigú. No me suena mucho que tras la presentación de una novela, el autor invite a los asistentes al ambigú.

Está también en el campo de la sustitución de la copa de vino español el 'ágape' (palabra de origen griego), que también sugiere casi una comida.

Con respecto a la opción 'bufé' (palabra originaria del francés), que también se escribe 'bufet', cabe una falsa interpretación: el bufé es una exclusiva del sector hotelero. Gracias a ese invento se suprimen los desayunos con camareros de librea (también de origen francés), mesas con manteles de tela, blancas servilletas... Cada uno se sirve lo que se le antoja y, en el afán acaparador, deja la mitad del plato sin consumir.



En Málaga, alguien podría poner en el tarjetón del acto una frase muy malagueña: al terminar el acto se servirá una 'copichuela' para pasarlo bien. La propuesta parece chunga.

Y si uno quiere hacer gala de su cultura y sentido del humor, pondría en la invitación: Cerraremos el acto con un 'lectisternio'. No se trata de la lectura de un texto exotérico: es una mesa con manjares. La palabreja es de origen latino.



Sin anuncio previo

En el caso que yo presentara un libro, cosa no probable pero sí posible, no agregaría nota o coletilla alguna en el tarjetón invitando a algo como cierre del mismo. Eso sí, al finalizar el acto con los aplausos de rigor aunque el libro sea un parpucho, diría textualmente (escrito para no errar):

"El autor tiene el gusto, tras el rollo de la ceremonia, de invitar a los presentes a pasar al bar donde se servirán copas de vinos de la Denominación de Origen Málaga, procedentes de las bodegas de la capital, Ronda, Colmenar, Moclinejo y Comares, entre otros; cervezas elaboradas en Málaga; licor de Arriate, embutidos de Benoaján, Ardales, Cártama, quesos de Teba y Alhaurín el Grande, pan de higo de El Borge y otros productos de la operación Sabor a Málaga... y una bellota por invitado de la encina del jardín de la comunidad en la que resido no para comérsela sino para plantarla en una maceta y cuando crezca trasplantar el arbolito a un monte cercano para contribuir a la reforestación y los pirómanos las puedan quemar dentro de veinte años".