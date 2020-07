El PSOE pedirá que el caso Cassá se traslade a la Comisión de Seguimiento del Pacto Antitransfuguismo

El portavoz socialista en la Diputación de Málaga, José Bernal, ha anunciado hoy que el PSOE va a llevar al pleno del próximo martes una moción urgente instando a la institución provincial a trasladar el caso del diputado provincial y concejal no adscrito Juan Cassá a la Comisión de Seguimiento del Pacto Antitransfuguismo para su estudio.

Bernal ha recordado que, en el anterior pleno ordinario, celebrado el 1 de julio, el grupo provincial de Ciudadanos presentó una moción urgente sobre el cumplimiento del pacto antitransfuguismo y pidiendo la celebración de un pleno extraordinario para revertir la situación generada con la entrada de Juan Cassá en el gobierno de la Diputación. Según Ciudadanos, "su conducta tiene un encaje perfecto en la definición de tránsfuga". "En la práctica, lo que se está haciendo es permitir que una persona que cumple todos los requisitos de la definición de tránsfuga, pacte con una fuerza política distinta de la que procede y se le integre en un gobierno para mantener otro gobierno", dijo textualmente en la rueda de prensa previa al pleno del 1 de julio el vicepresidente de la Diputación de Málaga y portavoz de Ciudadanos, Juan Carlos Maldonado. El propio Maldonado señaló que "negar que ha habido un pacto de Cassá con otra fuerza política sería un insulto a la inteligencia".

El portavoz socialista ha subrayado que en las últimas semanas el pacto del Partido Popular y del presidente de la Diputación, Francisco Salado, con el diputado no adscrito y considerado tránsfuga por Ciudadanos "se ha afianzado". En concreto, el equipo de gobierno ha aprobado un decreto por el que se crea una nueva unidad administrativa dependiente de Presidencia en la que se integra la Delegación de Relaciones Institucionales y portavoz del gobierno de Juan Cassá y ha nombrado como director técnico de Presidencia a un asesor del propio Cassá.

"Este decreto y este nombramiento sellan el pacto del PP con el diputado provincial y concejal no adscrito. A todas luces, parece que el PP ha sacrificado a un socio leal en la Diputación y en el Ayuntamiento de Málaga, como es Ciudadanos, y ha apostado por un tránsfuga", señala Bernal.

Juan Cassá fue elegido concejal del Ayuntamiento de Málaga por Ciudadanos en las elecciones municipales celebradas el 26 de mayo de 2019 y designado diputado provincial, también a propuesta de Ciudadanos, en el pleno de constitución de la Diputación el 17 de julio de 2019. El pasado 4 de mayo del presente año 2020, Cassá decidió abandonar Ciudadanos, pero conservó su acta tanto en el Ayuntamiento de Málaga como en la Diputación Provincial.

En un pleno extraordinario celebrado el 17 de junio del presente año en la Diputación de Málaga se debatió y aprobó la situación en la que quedaba Juan Cassá respecto a su nueva condición de diputado no adscrito, así como de los derechos que tendría desde ese mismo momento. Sin embargo, pocos días después, concretamente el 24 de junio, el equipo de gobierno en la Diputación convocó un pleno urgente y extraordinario para aprobar el nombramiento de Juan Cassá como delegado de Relaciones Institucionales y portavoz del gobierno de la Diputación y su sueldo de más de 73.000 euros.

El PSOE ha presentado un recurso de reposición dirigido al pleno de la Diputación pidiendo que se declare nula esta sesión plenaria del 24 de junio, al considerar que no estaba justificada ni la convocatoria del pleno extraordinario ni la urgencia de los asuntos que se aprobaron. "En esa sesión no se estaba velando por los intereses de los malagueños y malagueñas, que hubiera indudablemente justificado la urgencia de la sesión plenaria, sino que se pretendía únicamente satisfacer intereses personales del diputado no adscrito para salvar el gobierno minoritario del Partido Popular en la Diputación Provincial y en el Ayuntamiento de Málaga, donde éste también ha pasado a tener la condición de concejal no adscrito", consideran los socialistas.