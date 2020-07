Urbanismo quiere un edificio "singular" en la parcela del Astoria

La parcela que ocupaba en la Plaza de la Merced el edificio de los cines Astoria y Victoria, finalmente derribado y ahora en plena excavación arqueológica, sigue siendo un suelo estratégico en el corazón de una de las millas de oro de la capital y las posiciones sobre lo que ha de hacerse con ella están muy enfrentadas: mientras que Adelante Málaga quiere hacer una consulta popular, algo aprobado en pleno en 2015, y, si es posible, dejar diáfana esa zona, el PSOE aboga por un inmueble de uso ciudadano para la cultura y la participación, desestimando al completo la finalidad hostelera. El edil de Ordenación del Territorio, Raúl López, explicó en declaraciones a este periódico que en ese enclave neurálgico de la ciudad habrá un edificio «singular» y contemporáneo, con una arquitectura que aporte un elemento de valor añadido a una de las zonas que va a sufrir una importante transformación, indica, con la cercana construcción del Neoalbéniz en la Plaza de Jesús El Rico, la minoración del tráfico en el túnel de la Alcazaba y la intervención proyectada en calle Victoria.

«Queremos que haya un edificio contemporáneo, singular, no un mamotreto que lo ocupe todo, sino que se respeten los ángulos de visión existentes actualmente, es decir, que se siga pudiendo divisar la Alcazaba desde la Plaza de la Merced y que se mimetice con el entorno entre el Neoalbéniz, la reducción del tráfico del túnel de la Alcazaba o la calle de la Victoria, sobre la que también vamos a intervenir. Se trata de una renovación del entorno, se va a incorporar un elemento singular para que sea una de las piezas más destacables de todas. Eso es lo que merece ir en la falda de la Alcazaba, que además será traslúcido y eso no quiere decir que se construya de cristal, sino que va a ser permeable para que la gente pueda interactuar con la Alcazaba, con la plaza de la Merced y con Alcazabilla», reflexionó el edil, quien asegura que este es el edificio que están intentando que la Delegación Territorial de Cultura de la Junta de Andalucía les autorice. «Es lo que se habló con Cultura, un edificio singular, no ocupará toda la huella, un edificio que no se rija por los parámetros del Pepri Centro, para no condicionar la volumetría, la altura y la alineación». Por ello están en conversaciones con Cultura.

Lo que sí remachó el edil de Urbanismo es que el 60% del equipamiento, es decir, su mayor parte, será de uso cultural y el 40% restante se destinará a usos comerciales y hosteleros, por lo que rechazó que la mayor parte de la infraestructura resultante vaya a destinarse a la hostelería. «Cabe recordar que hay una obligada cesión de parte del espacio a la Fundación Casa Natal de Pablo Picasso».

Cuando el concejal dice que no será un «mamotreto», como lo ha calificado esta semana el PSOE, se refiere a que en el pliego, donde se fijarán las condiciones del futuro concurso público para la concesión demanial del suelo a cambio de un canon anual para el concesionario, no se va a premiar una gran altura, sino que se aprovechará la parte «subterránea». «Si queremos quitar metros por arriba hay que construir hacia abajo», dijo. También destacó que en la parte superior irá con seguridad un mirador con un espacio gourmet, y defendió que este equipamiento «no va a costarle dinero al contribuyente», sino que se hará aprovechando la colaboración público-privada.

No en vano, destacó, hay dos empresas interesadas en construir y explotar el futuro edificio: la cordobesa que presentó el proyecto de Málaga All Space, donde destacaba el edificio traslúcido, y un fondo de inversión madrileño. A todos los interesados se les está invitando a que presenten el correspondiente proyecto de edificio con usos culturales, comerciales y gastronómicos al concurso público que organizará la Gerencia Municipal de Urbanismo. Málaga All Space ya participó en el concurso de ideas efectuado hace unos años.

Actualmente, los técnicos de la Gerencia de Urbanismo trabajan en un borrador del pliego de condiciones de esa contratación pública, y, en paralelo, trata de desbloquearse «el tema de las ordenanzas» con Cultura de la Junta. Asimismo, se avanza en las excavaciones arqueológicas en esta manzana, informó el concejal de Ordenación del Territorio. López, de hecho, insistió en que cualquier resto arqueológico que sea hallado será «puesto en valor», de forma que las excavaciones podrían extenderse todavía a julio y agosto. Ahora, indicó López, se ha bajado a 2,5 metros, «estamos excavando en fases más profundas, ya no estamos hallando restos humanos, sino rozando la fase nazarí. Parece que ya queda poco por descubrir, porque el mismo arroyo del Calvario, que baja desde la Victoria, podría habérselo llevado todo por delante», en clara referencia a épocas anteriores como la romana.

Cabe recordar que ya fueron hallados restos de varias decenas de caballeros castellanos que bien podrían haber participado en la toma de la ciudad en 1487 por asedio, así como algunos cadáveres de la época musulmana.