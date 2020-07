Adelante Andalucía pide a la Junta soluciones para Los Asperones

Adelante Andalucía ha anunciado que va a preguntar a la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación sobre el núcleo de Los Asperones en Málaga "tras muchas promesas por parte tanto del Ayuntamiento de la ciudad como de la Junta de Andalucía, que nunca se han cumplido", ha especificado la parlamentaria de la formación por esta provincia, Vanessa García.

Así, la parlamentaria ha pedido a la Consejería de Igualdad que, en coordinación con el departamento de Fomento, impulse una Red Andaluza de Espacios Dignos que acabe con la problemática de la infravivienda y el chabolismo, que asola este núcleo de población. A la vez que exige dar un impulso a la Educación, con medidas de compensación y becas para las familias con menos recursos, incluyendo las etapas no obligatorias, abordando el absentismo y el fracaso escolar, ha explicado la confluencia a través de un comunicado.

Además, García ha especificado que entre las medidas que van a proponer desde Adelante Andalucía se encuentra la vinculación del desarrollo de los Servicios Sociales en la zona a una trabajo comunitario real y a la creación de empleo estable y de calidad, a la vez que se deben establecer mecanismos para el abordaje integral de los focos urbanos de marginalidad en Andalucía, optimizando los recursos a estas áreas. Asimismo, desde Adelante se exige crear un sistema de suministros básicos, en el que se identifiquen y detallen las necesidades mínimas de que deben ser cubiertas para la población andaluza, estableciendo medidas encaminadas a garantizar el acceso digno a la vivienda, el empleo, la energía y el agua, la educación y la sanidad.

Por otra parte, García ha explicado que para estas personas "no hay otra salida que la inserción en otras zonas, con un plan integral que les permita avanzar y ofrecer un futuro a sus hijos e hijas que no sea la condena a la pobreza". En este sentido, la parlamentaria de Adelante ha recordado que este núcleo fue creado por las Administraciones de forma "teóricamente transitoria hace más de 33 años", y que las promesas de su desmantelamiento nunca se han cumplido.

Además, ha incidido la parlamentaria en que el Relator Especial de las Naciones Unidas contra la Pobreza Extrema expuso en su informe sobre España que la situación de este barrio malagueño es preocupante y que la Junta no le proporcionó ninguna información de cuáles eran sus planes para solucionarlo "porque no tiene ningún plan". "Un barrio donde sus vecinos viven sin un alojamiento adecuado y sin acceso a los servicios públicos, donde el 97% está en pobreza extrema, el 92% en desempleo, el 89% no tiene titulación académica y la esperanza de vida no llega a los 50 años".