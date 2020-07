¿Es Juan Cassá un tránsfuga?

La postura del PP, que defiende a ultranza su 'fichaje', contrasta con la del resto de fuerzas políticas. Es el único grupo que defiende que no se da un caso de transfuguismo con el regreso de Cassá al Gobierno provincial.

La integración de Juan Cassá, tras su marcha de Ciudadanos, en el Gobierno de la Diputación sigue coleando y encenderá de nuevo el debate en el Pleno de la institución provincial. El PSOE pedirá con una moción urgente que se traslade el caso de Cassá a la Comisión de Seguimiento del Pacto Antitransfuguismo. La postura del PP, que defiende a ultranza su 'fichaje', contrasta con la del resto de fuerzas políticas: PSOE, Cs y Adelante.

Partido Popular

«No es un tránsfuga, queda claro en el Pacto Antitransfuguismo»

El Partido Popular, que lidera con Francisco Salado como presidente el Gobierno de la institución provincial, defiende que «Juan Cassá no es un tránsfuga y claramente está explicado en el Pacto Antitransfuguismo». «Cassá no ha cambiado el Gobierno que pactó su partido y refuerza ahora la estabilidad de ese Gobierno», defiende el grupo popular antes de señalar que, en cambio, tránsfuga es «aquel concejal cuya salida de grupo tiene como finalidad ir contra la formación política de la que procede, ya sea impidiendo que su partido de origen gobierne o bien favoreciendo que lo haga otro partido en contra del criterio que su grupo de origen mantiene». Al remitirse a estos matices, en el seno del PP se entiende que en la Diputación malagueña no se ha dado un caso de transfuguismo. Es más, se llega a insistir en que «lo deja claro el acuerdo de la comisión del Pacto Antitransfuguismo, presidida por el socialista Jordi Sevilla, de 23 de mayo de 2006». «Sólo es tránsfuga aquel concejal que -en contra del criterio de su grupo- pacta con otros para alterar el gobierno auspiciado por su grupo de origen y, en el Ayuntamiento de Málaga y en la Diputación, con Cassá como no adscrito nada ha cambiado en los gobiernos en los que su formación de origen se integra; los electores no han visto alterados los pactos suscritos por la formación a la que votaron», reiteran. No obstante, los populares apuntan que en Torremolinos se han dado «casos muy recientes que sí son de transfuguismo». «Lucía Cuín, concejal por Vox, deja la formación para dar la alcaldía al PSOE en contra del criterio de su formación de origen e impidiendo que acceda a la alcaldía el PP, que es la formación más votada. Eso es transfuguismo. Y el líder de Cs, Nicolás de Miguel, ante la inminencia de una moción de censura al alcalde socialista apoyada por Cs, se sale de dicha formación y mantiene su acta de concejal para no solo apoyar al PSOE en el Gobierno, sino para integrarse en dicho Gobierno socialista y cobrar su salario. Eso también es transfuguismo», sentencian fuentes del PP.

PSOE

«El PP sacrifica a un socio leal para apostar por un tránsfuga»

A la hora de reforzar sus argumentos para solicitar en el Pleno de la Diputación que se traslade el caso de Juan Cassá a la Comisión de Seguimiento del Pacto Antitransfuguismo, el PSOE sostiene que el propio grupo de Ciudadanos -al que perteneció el político de origen asturiano- considera que «su conducta tiene un encaje perfecto en la definición de tránsfuga». En vísperas de la presentación de su moción, el grupo socialista recordó que «en las últimas semanas el pacto del Partido Popular y del presidente de la Diputación, Francisco Salado, con el diputado no adscrito y considerado tránsfuga por Ciudadanos se ha afianzado, ya que el equipo de gobierno ha aprobado un decreto por el que se crea una nueva unidad administrativa dependiente de Presidencia en la que se integra la Delegación de Relaciones Institucionales y portavoz del gobierno de Juan Cassá y ha nombrado como director técnico de Presidencia a un asesor del propio Cassá». A juicio del portavoz del PSOE, José Bernal, «a todas luces, parece que el PP ha sacrificado a un socio leal en la Diputación y en el Ayuntamiento de Málaga, como es Ciudadanos, y ha apostado por un tránsfuga». El grupo socialista también recalcó que ha presentado un recurso de reposición dirigido al pleno de la Diputación para que se declare nula la sesión plenaria del 24 de junio, «convocada de modo urgente y extraordinario para aprobar el nombramiento de Juan Cassá como delegado de Relaciones Institucionales y portavoz del gobierno de la Diputación y su sueldo de más de 73.000 euros».

Ciudadanos

«La definición de tránsfuga se ajusta a lo que ha hecho Cassá»

Pese a que ha continuado como socio de Gobierno del PP en el ente provincial, la formación naranja asegura que, en todo momento, tanto su representante en la Diputación, Juan Carlos Maldonado, como la dirección nacional del partido han denunciado que «Juan Cassá es un tránsfuga». «Ciudadanos ha conseguido que se reúna de nuevo el Pacto Antitransfugismo, que tanto PSOE como PP se sienten en Madrid para la revisión de un pacto que llevaba desde 2006 sin reunirse y, de hecho, la dirección del partido ha anunciado que va a poner sobre la mesa los casos más recientes: lo que ha ocurrido en Canarias o lo que ha sucedido en Málaga con Juan Cassá», agregaron fuentes del grupo de Cs. En este punto, agregaron que Maldonado «en el pleno de principios de julio leyó en voz alta los puntos del Pacto Antitransfugismo o se remitió a la definición de la palabra tránsfuga en el diccionario de la RAE y, según él, se ajustaba a lo que ha hecho Juan Cassá». Sin ir más lejos, en ese pleno del pasado 1 de julio, el grupo provincial de Ciudadanos ya presentó otra moción urgente en la que se exigía el cumplimiento del Pacto Antitransfuguismo y que se diera marcha atrás respecto a la inclusión de Cassá en el Gobierno. Precisamente, para amplificar ahora sus razones, los socialistas se han hecho eco de las afirmaciones en las que el vicepresidente naranja de la Diputación, Juan Carlos Maldonado, aseveraba que «en la práctica, lo que se está haciendo es permitir que una persona que cumple todos los requisitos de la definición de tránsfuga, pacte con una fuerza política distinta de la que procede y se le integre en un gobierno para mantener otro gobierno». «El propio Maldonado señaló que negar que ha habido un pacto de Cassá con otra fuerza política sería un insulto a la inteligencia», enfatizaron los socialistas para radiografiar la situación creada una vez que el 'fichaje' de Cassá por el PP en la Diputación evitaba que en el Ayuntamiento de la capital malagueña Francisco de la Torre perdiera su mayoría.

Adelante

«Lo usa para beneficio personal, desprestigia a las instituciones»

El grupo provincial de la confluencia electoral Adelante, que cuenta con una diputada procedente de IU y otra de Podemos, no muestra ninguna duda a la hora de expresar que Juan Cassá es «un tránsfuga». «En base a la propia definición del término tránsfuga, tanto en el diccionario como en la propia ley y el pacto antitransfugismo, podemos que entender que sí es un tránsfuga», espeta su portavoz, Teresa Sánchez. «Desde Adelante entendemos -y así se firma el compromiso- que las actas se obtienen gracias a la fuerza política por la que concurres a las elecciones; es más, para ser diputado, te elige el partido, por lo que se debería entregar el acta y, si además se une la circunstancia de que se utiliza para beneficiarse personalmente, entendemos que se desprestigia a las instituciones y se asienta más la imagen de ser un tránsfuga», incide Sánchez.