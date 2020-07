Los chiringuitos ya solo trabajan con el cliente nacional al caer el turismo extranjero

A la vez que celebran la reducción del canon anual que han acordado con el Gobierno de España, los chiringuitos malagueños han activado la señal de alarma en relación a la drástica disminución del turismo extranjero que ha traído entre sus consecuencias la pandemia del coronavirus. El presidente de la Federación Andaluza de Empresarios de Playas, el fuengiroleño Norberto del Castillo, aseguró que limitaciones como las que impone la cuarentena del Reino Unido a quienes visiten la Costa del Sol "se están notando" en el sector de playas hasta el punto de que "ahora mismo solo estamos trabajando prácticamente con el turismo nacional y con algún residente extranjero, con los que viven aquí y sí van a la playa".

Norberto del Castillo reiteró la expectación y la incertidumbre con la que el sector afronta este verano "que no se sabe como va a terminar". "Por lo demás, seguimos esperando a ver cómo se desarrolla esto y cómo vamos a salir parados al final del verano, esperemos que no haya más prohibiciones de países que impidan que los turistas vengan aquí". "No solo nos afectan los países que lo prohíben sino también lo que escuchan los países de al lado; si el turista que pensaba venir, aunque sea de Holanda, piensa que en Inglaterra o Alemania no están dejando venir a sus ciudadanos eso le genera dudas y, de hecho, se está notando", recalcó Del Castillo.

Estas declaraciones fueron realizadas por el portavoz empresarial tras la "clarividente" reunión en la que la subdelegada del Gobierno en Andalucía, Sandra García, y el subdelegado malagueño, Teófilo Ruiz, pusieron sobre la mesa las medidas de apoyo al sector que han repercutido en una reducción del canon anual. La subdelegada andaluza expuso que "el Gobierno, a través del Ministerio de Transición Ecológica, bonificará el canon a los establecimientos de playa durante los tres meses de duración del estado de alarma y, a finales de año, valorará la posible disminución de la ocupación que tengan estos establecimientos para decidir el canon definitivo a pagar" aplicándole el descuento correspondiente con la ocupación real que tienen actualmente estos establecimientos siguiendo las directrices de las autoridades sanitarias.

Durante el encuentro que mantuvo con los empresarios de playa, Sandra García le trasladó a los empresarios "la sensibilidad" del Ejecutivo nacional con este segmento del sector turístico que, según aseguró, suma en torno a 800 negocios en toda Andalucía y la mitad de ellos están radicados en la provincia de Málaga. "Existe una labor de colaboración constante por parte del Gobierno de España con el sector turístico y, en concreto, con los chiringuitos de Málaga, para lograr un encaje jurídico que permita llevar a cabo todas las medidas acordadas", apostilló García antes de recordar que también "se han alargado los ERTEs hasta finales de septiembre, se ha abierto una línea de créditos a través del ICO -con una nueva partida aprobada el martes por el Consejo de Ministros de 8.000 millones de euros- y se han facilitado ayudas a los autónomos". "Nuestra industria turística está preparada para acoger al turismo en condiciones de salud y seguridad porque el sector ha hecho un enorme esfuerzo de adaptación y ha logrado implementar medidas eficaces", subrayó la subdelegada.

"Cambio de sensibilidad"

A diferencia de otras ocasiones en las que reaccionaron en términos especialmente críticos, los representantes de los chiringuitos celebraron "el cambio de sensibilidad del Gobierno" y agradecieron la "buena disposición" que percibieron en la reunión celebrada este miércoles en la sede de la Subdelegación del Gobierno en Málaga. El presidente de la Federación Andaluza de Empresarios de Playas, Norberto del Castillo, agradeció que "se haya tenido en cuenta una petición que empezó obteniendo una respuesta dudosa". "Entendíamos que, si nosotros estábamos pagando un canon por algo que no podíamos utilizar por imperativo legal, no era normal que tuviéramos que pagarlo; si nosotros pedimos una concesión o una autorización para un uso determinado y luego el uso solo se puede quedar en un 50% pues habrá que reestructurarlo con la compesación económica que corresponde a ese uso", añadió.

Asimismo, el representante a nivel regional del colectivo se felicitó de que la reunión con miembros del Gobierno y de Costas "haya sido tan clarividente y nos hayan explicado tan bien los pasos que tenemos que dar; nosotros les hemos explicado cuál es nuestra problemática y ellos nos han ofrecido las soluciones que pueden darnos dentro de la situación jurídica en la que estamos, ahora solo queda ver cómo nos va este verano y cómo gestionamos esta situación tan extraña".

Por su parte, el presidente de los empresarios de playa costasoleños, Manuel Villafaina, se mostró menos beligerante que en las semanas anteriores y valoró en términos positivos el acuerdo alcanzado con el Gobierno de España."Hace un par de meses teníamos un no rotundo, no se atendían nuestras reivindicaciones y se nos decía que ya estábamos percibiendo las ayudas por el cierre, y ahora el Gobierno ha cambiado de postura", aseguró Villafaina.

El portavoz del sector de los chiringuitos no solo agradeció la exención del canon durante el periodo de cierre y que solo se les vaya a cobrar la ocupación real a la que obligan ahora las autoridades sanitarias, además destacó "la enorme sensibilidad" demostrada durante la reunión por los representantes del Gobierno Central y de la Dirección de Costas en relación a actividades que son de mayor temporalidad como las que se llevan a cabo con las hamacas o las zonas náuticas. "Aunque no nos hayan dicho que no se les vaya a cobrar nada, han mostrado mucha sensibilidad para que estas actividades paguen lo menos posible", expuso a este respecto Villafaina.

Al ser preguntado si seguía manteniendo su reivindicación para que a los empresarios de playa se les perdonase todo el canon anual, Manuel Villafaina reiteró que seguirá luchando "para que no se nos cobre absolutamente nada este año porque estamos teniendo muchos gastos anexos, no sabemos cuánto nos hemos gastado ya en tantos litros de gel hidroalcohólico o en guantes".

"El empresario tiene que estar para lo bueno y para lo malo, tenemos que ayudar a que la economía se vaya moviendo y proteger con la máxima seguridad posible a nuestros trabajadores y clientes, pero como defiendo los intereses de todos nuestros asociados voy a seguir reivindicando que no deberían cobrarnos nada del canon de este 2020", incidió Villafaina.