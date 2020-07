El PSOE denuncia un colapso en la atención primaria

El secretario general del PSOE de Málaga, José Luis Ruiz Espejo, ha pedido explicaciones al consejero de Salud, Jesús Aguirre, ante las advertencias internas del SAS que constatan el colapso de los centros de atención primaria en la provincia de Málaga. «Si no da las explicaciones oportunas para corregir esta situación como venimos advirtiendo en el parlamento, lo mejor que puede hacer es dimitir e irse», ha dicho Ruiz Espejo, tras dar a conocer una circular interna de la consejería de Salud y Familias de la Junta en la que el Servicio Andaluz de Salud admite el colapso de la atención primaria en la provincia de Málaga.

Así, según el documento al que han tenido acceso los socialistas, los Servicios Centrales de la consejería están comunicando demoras que, en el caso de las citas telefónicas, pueden llegar a los 14 días. Además, el documento recoge que existen seis centros de salud «en una situación muy comprometida y otros tantos que presentan una mala situación».

Para el dirigente socialista, este documento refrenda las denuncias que tanto los colectivos sanitarios como los pacientes llevan realizando sobre la situación que vive la sanidad pública malagueña. En el escrito también se detalla que la alta demora en los centros de salud y, en especial, los centros de salud, también se debe a que las plantillas están incompletas o que se hayan cerrado algunos centros de salud por las tardes en la provincia. «Existen fallos en el sistema DIRAYA, no funciona el back-office que tiene la consejería y no se pueden hacer todas las sustituciones que se soliciten pero sí coyunturalmente se puede contratar alguna categoría profesional haciendo un esfuerzo de contratación, pero no se garantiza», ha criticado Ruiz Espejo. «Estamos ante un escándalo, que la propia Consejería de Salud y Familias reconozca el colapso».