Cassá: "He apoyado, apoyo y apoyaré a Francisco de la Torre como alcalde de esta ciudad"

Juan Cassá, edil no adscrito y ex portavoz municipal de Ciudadanos, partido que abandonó el 4 de mayo por discrepancias con la dirección nacional de la formación, ha sido el protagonista absoluto del Pleno del Ayuntamiento. No sólo porque haya elegido este jueves para hablar por primera vez desde que dejó Cs (ha intervenido en otros foros, pero nunca para reflexionar sobre su situación personal y las especulaciones sobre si iba a apoyar una moción de censura con el PSOE y Adelante en la capital y su posterior acercamiento al PP), sino también porque dos mociones han versado sobre él: el PSOE ha sumado sus votos a los de Podemos e IU y la ahora portavoz de Cs, Noelia Losada, para declarar tránsfuga al asturiano (16 votos a favor, 15 en contra –PP y Cassá–); e idéntico resultado ha obtenido la propuesta naranja de reducir los 500 euros que este concejal cobra por acudir a plenos y los 250 que percibe por venir a comisiones a sólo 50 euros por sesión. Esta última no tendrá efectos jurídicos salvo que el equipo de gobierno lo decida en Junta de Gobierno Local. Lo que sí ha quedado claro es que Cassá apoya, ha apoyado y apoyará a Francisco de la Torre como "alcalde de esta ciudad", un gesto que el regidor le ha agradecido. Lejos quedan ya los contactos del PSOE con Cassá para una posible moción de censura. Especialmente duro ha estado el asturiano con el portavoz socialista, Daniel Pérez.

"Las retribuciones que cobramos todos están puestas por todos, yo no invento ninguna retribución. Muchos de ustedes, especialmente Daniel Pérez€ usted está mintiendo, yo no gano 93.000 euros, miente, yo desde que estaba de portavoz en el equipo de gobierno en Diputación, después de irme de Cs, gano 30 euros más al mes neto. Aquí se ha dicho que yo robo, que soy un chantajista. Gano 30 euros más al mes", ha dicho, visiblemente molesto, para decir que desde hace años cobran los diputados provinciales que son además concejales por ir a los plenos y comisiones del Ayuntamiento. Ha añadido que ser edil no adscrito es "un derecho constitucional" y dice no haber hablado antes para "no echar leña al fuego". "Lo que he perseguido, persigo y perseguiré es la estabilidad de nuestra ciudad y, por supuesto, he apoyado, apoyo y apoyaré al PP a nivel provincial y a Francisco de la Torre como alcalde de esta ciudad".

Ha atacado a Pérez por, según ha dicho, su "poca catadura moral, de sentarse aquí delante mía y decir todas estas barbaridades que están diciendo usted y el PSOE". "Yo he estado escuchando a todo el mundo. Una cosa más: el PSOE se debería hacer mirar la situación que tiene actualmente, estuvieron gobernando 40 años la Junta de Andalucía y ustedes no lo admiten, no admiten que el PP liderado por Francisco de la Torre haya llevado en 20 años a Málaga a ser la sexta ciudad de España y una de las ciudades europeas más envidiadas", para advertir de que le da igual "el politiqueo". "No me voy a doblegar, voy a seguir apoyando a este equipo de gobierno". El alcalde ha agradecido su intervención, que Cassá ha justificado: "Y esto lo digo por mí, por mi mujer y por mis hijos". "No hay marcha atrás".

Antes, se han debatido dos mociones que han mostrado la primera fisura en el seno del equipo de gobierno, conformado por el PP y Cs. Noelia Losada ha votado en ambas ocasiones en contra de los intereses del equipo de gobierno, la primera para declarar tránsfuga a Cassá y la segunda para reducir lo que cobra por ir a comisiones y plenos, una situación de "debilidad" sobrevenida que ha señalado, por ejemplo, el portavoz de Adelante, Eduardo Zorrilla, a quien el regidor ha agradecido que se preocupe por la salud del Ejecutivo local.

El debate ha sido duro y bronco y ha comenzado con todos los portavoces solidarizándose y condenando que se haya quemado, esta madrugada, la caravana de Cassá. Pérez, por ejemplo, ha dicho, literalmente: "Cuando hablamos de transfuguismo, hablamos de corrupción política" y ha pedido que no se en cuenta su voto para nada. Ha dicho que el PP compró a Cassá dándole cargos, y un sueldo de 93.000 euros y ha recordado, de paso, el "despilfarro", en su opinión, del sueldo del gerente de Limasa o de los cargos de confianza, que habrían crecido de 56 a 80, ha agregado. Noelia Losada ha sido también contundente: "El transfuguismo es una lacra", ha recordado que los ediles naranjas firman una carta ética, que el propio Cassá rubricó, y ha sentenciado: "Abandonaré mi acta si dejo de formar parte de la formación". "Nadie puede usar los votos para obtener beneficios personales".

Zorrilla ha apuntado al alcalde, a quien ha dicho que "es un triste final de su último mandato" corporativo, "si es que no se retira antes", y se ha preguntado qué mueve al PP a "comprar un diputado provincial tránsfuga". Elisa Pérez de Siles, portavoz del PP, ha dicho que el PP es un ejemplo de "buen gobierno y transparencia" y le ha recordado a Pérez el rosario de casos de corrupción del PSOE, desde los ERE hasta Invercaria pasando por Filesa. De la Torre ha intervenido, como pretendía Pérez, en la réplica para decir: "Tránsfuga tal vez hubiera sido el señor Cassá si hubiera abandonado Cs para pactar con usted, que es quizás lo que usted esperaba", en alusión a los contactos para urdir una moción de censura, algo nunca confirmado por los socialistas. Y ha dicho que, en alguna ocasión, hará falta "la mayoría absoluta" por el "bien de la ciudad" y recurrirán a Cassá y a Losada. Pérez ha señalado que Cs, "su socio de gobierno, le hace jaque a su postura, Cs deberá decidir si acepta esta situación de ninguneo por parte de De la Torre".

Ha salido adelante dar cuenta al Pacto Antitransfuguismo de la declaración de Cassá como tránsfuga y a aislarlo, sin tener en cuenta su voto, además de exigir el Pleno a la Diputación que haga lo mismo.

En cuanto al debate sobre lo que percibe Cassá por asistir a los plenos y las comisiones, Losada ha destacado que no debe abonársele más que lo que cuesta un taxi, ida y vuelta, desde la Diputación y el Ayuntamiento y que la moción va para evitar duplicidades, ya que el sueldo de Cassá lo paga la institución supramunicipal, incluso cuando asiste a estas sesiones municipales. "Ese trabajo está remunerado por otra administración".