Diversos colegios de Málaga reclaman medidas de seguridad tras la pandemia

Las direcciones de diversos colegios CEIP, entre ellos, Clara Campoamor, Guindos, Paulo Freite, Tartessos, Vicente Aleixandre y Victoria Kent, junto con los IES Ciudad de Melilla, Emilio Prados, Fernando de los Ríos, Litoral y Mare Nostrum, todos ubicados en la carretera de Cádiz, presentaron el pasado 28 de julio, un escrito manifestando su disconformidad frente a las decisiones de la Consejería de Educación en Málaga, de cara al curso educativo que viene.

Así, han declarado que debido a "esta situación extraña" que estamos atravesando debido al covid-19, no han contado con el apoyo de dicha Consejería y solicitan "cambios de mobiliario escolar de bancas dobles e individuales, aulas prefabricadas, material higiénico, sanitario, holgura en ratios de alumnado por aula, o incremento en el número de grupos asignados a los diferentes niveles en lo que la zona se encuentra saturada". Asimismo, han añadido que no se trata de caprichos sino de "meras cuestiones técnicas, para nosotros y nosotras".

"Sinceramente creemos que se olvidan de que los equipos directivos velamos por la educación y seguridad de esos más de 7000 alumnos, pero también por la de nuestros claustros de trabajadores y trabajadoras de la enseñanza", han argumentado y han añadido que "es una tarea que la administración deja en nuestras manos vacías de recursos".

Además, declaran que los mensajes de tranquilidad para el curso que viene no son más que propaganda que no sirve ya que "sentimos la impotencia de no poder iniciar este curso con las mínimas garantías de seguridad para ninguno de los colectivos".

En el manifiesto detallaron que lo único que la Conserjería les había suministrado fue "un envío ridículo" y "no nos han provisto de materiales higiénicos ni en las primeras fases del regreso a los Centros". "Han ignorado todas nuestras peticiones de equipamiento para el próximo curso como si fueran extravagancias y no necesidades expresadas por quienes nos encontramos en la primera línea de abordaje de los problemas", aclararon en el manifiesto de reclamo.

Por tanto, la dirección de los colegios aseguran que "cumpliran con las instrucciones que nos han dado para la elaboración de protocolos, pero rechazamos las responsabilidades que se deriven de esos previsibles contagios del actual virus entre nuestras comunidades escolares por las que su Consejería no ha actuado con la diligencia y generosidad debidas".



Por su parte, el conjunto de Directores y Directoras de los Centros de Educación Infantil y Primaria de la zona de Teatinos-Universidad, también han juntado sus voces para transmitir que a pesar de las Instrucciones de 6 de julio de 2020, dadas por la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la Organización de los Centros Docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19 "no nos permiten tener un curso escolar seguro".

Añaden que han tenido diversas reuniones durante el mes de julio para "homologar parámetros claves en establecimiento de medidas de prevención prevención, protección, vigilancia y promoción de la salud frente al Covid-19". "Nuestra voluntad expresa de ofrecer a nuestras respectivas Comunidades Educativas un entorno seguro está presente pero no contamos con las bases que lo posibiliten", han declarado.

De tal manera y aunque han afirmado actuar frente a la pandemia en materia de seguridad escolar, han señalado que no cuentan con recursos básicos y necesarios: "personal de limpieza suficiente, flexibilización horaria de los centros, establecer grupos de convivencia escolar; dispositivos electrónicos, incorporación de personal presencial en los centros, añadir servicios complementarios y establecer medidas de apoyo". "Como señalamos al inicio del documento no somos expertos y expertas en materia de prevención pero se nos exige realizar y aprobar un Protocolo que no podemos dejar para inicios del curso escolar por la escasez de días previos al inicio de la jornada lectiva con alumnado", han subrayado.



Así, y tras el manifiesto expuesto, consideran que la responsabilidad de que un centro se convierta en foco de contagio no debe recaer en las Direcciones porque no cuentan con los recursos necesarios, con las condiciones de infraestructura y de personal acordes a esta situación, por lo que no pueden garantizar un entorno escolar seguro: "Es por ello que trasladamos la impotencia a las autoridades educativas competentes y a nuestras Comunidades Educativas en su conjunto".