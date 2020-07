Juan Cassá denuncia que le han quemado su autocaravana

El excandidato de Ciudadanos que ahora apoya al PP Juan Cassá ha denunciado ser víctima de un ataque vandálico que se ha saldado con un incendio en su caravana, que estaba estacionada en las proximidades de su domicilio malagueño.



"Esta madrugada han quemado mi autocaravana, aparcada junto a mi casa, con la que me voy con mi mujer y mis 5 hijos de vacaciones", escribió Juan Cassá en la red social Twitter en torno a las 7.30 de la mañana de este jueves en el que su caso -calificado de transfuguismo por PSOE, Cs y Adelante- iba a ser debatido en el Pleno del Ayuntamiento de Málaga.



En el mismo mensaje, el ahora representante no adscrito en la Diputación y el Ayuntamiento de la capital se quejó de la situación que está viviendo desde que a principios de mayo abandonara la disciplina de Ciudadanos: "Llevo 3 meses recibiendo amenazas y coacciones, pero hoy han traspasado la barrera de lo tolerable; no podemos permitir estos actos mafiosos", recalcó el político asturiano.





Asimismo, Cassá puso en relación el esclarecimiento de este suceso con el nuevo rol que juega en la política malagueña: "no voy a moverme de mi postura ni voy a permitir que me amedrenten con actos mafiosos. No voy a permitir que atenten contra mí o mi familia. Estos actos de barbarie no pueden tener lugar en Málaga", sostuvo el edil no adscrito.Este martepara que esta institución trasladara su caso a la Comisión del Pacto Antitransfuguismo.