La construcción denuncia la paralización de los trámites públicos por la gestión "caótica" del teletrabajo

La Mesa del Sector de la Construcción de Málaga, integrada por los colegios profesionales y la Asociación de Promotores y Constructores (ACP), ha mostrado este viernes su preocupación por el hecho de que la "incertidumbre" que rodea a los mercados, con caídas en la economía y el consumo, pueda determinar en los próximos meses "una crisis de actividad" en la construcción "si no se adoptan medidas adecuadas con inmediatez".

La mesa, que se reunió para analizar la evolución del sector como vienen haciendo de forma habitual desde su creación en 2008, ha calificado también como "caótica" la gestión del telebrabajo en la administración en estos días.

"Es prácticamente imposible comunicar con la administración y realizar trámite alguno, lo que resta posibilidades a la actividad y a la inversión", han asegurado. Según denuncian, en los departamentos de muchas administraciones, en las que se sigue teletrabajando, "no existen teléfonos activos para contactar con los funcionarios que están en casa, ni siquiera, en muchas ocasiones, existe un teléfono de atención general desde el que puedan derivar la llamada".

"La misma suerte está corriendo la comunicación telemática, que no está implantada en casi ninguna Administración al 100%, por lo que hay que hacer uso de registros generales del Estado, que tardan en llegar al destinatario final, incluso semanas".

A su juicio, la construcción es "una gran fábrica de generación de empleo, que se puede poner en marcha de forma inmediata y de la que se obtienen siempre productos que mejorarán la vida del ciudadano". Por ello, sus responsables entienden que las administraciones "deben ser responsables, y poner de manera inmediata planes de inversión extraordinaria, que reactiven esta industria".

En este punto, han criticado la actuación pública hasta la fecha, ya que a día de hoy, dicen contar "sólo con buenas palabras y consenso político sobre la importancia de la construcción, pero no se ha traducido en medidas concretas". Así, han denunciado que la inversión, lejos de crecer, está disminuyendo y la tramitación administrativa, que ya antes del confinamiento entendían era mejorable, "es ahora aún peor".

A la reunión, celebrada de forma telemática, han asistido el presidente de la ACP, Juan Manuel Rosillo, y la secretaria general, Violeta Aragón, el decano del Colegio de Arquitectos de Málaga, Francisco Sarabia, el decano del Colegio de Ingenieros de Obras Públicas de Andalucía Oriental, Arturo Campos, el representante provincial del Colegio de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Ángel García Vidal, la presidenta del Colegio de Aparejadores de Málaga, Leonor Muñoz, y el pPresidente del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Málaga, José Zayas.

La mesa ha valorado como positivo, que su sector sea "de los menos afectados de forma directa por la crisis de la Covid-19, estando ahora la actividad en marcha gracias a los contratos que las empresas y profesionales tenían suscritos con anterioridad al periodo de alarma".

Sin embargo, y a pesar de que siguen viendo interés de los inversores privados por Málaga, los representantes de los colegios profesionales y los empresarios han destacado la necesidad de apoyo al sector, no sólo por su capacidad de generar mano de obra intensiva y actividad inducida en otros segmento o por los retornos elevados para la administración vía impuestos (que en obra pública se estiman en el 49% y en edificación en el 30%), sino por ser "productores de bienes de primera necesidad", en este caso, la vivienda y la obra pública.

"Durante el estado de alarma, la construcción fue considerada por el Gobierno como sector esencial, por lo que no paró su actividad excepto en el permiso retribuido remunerado. Ahora, los integrantes de la mesa solicitan que las Administraciones Públicas sean consecuentes con esta valoración, que consideran acertada, para poner en marcha medidas de cara al futuro, que permitan mantener la actividad y con ello, mantener el nivel de bienestar de la sociedad", ha afirmado la mesa en un comunicado.

"A nadie se le pasa por la cabeza abrir un grifo y que no salga agua potable, que no se encienda la luz al darle al interruptor o no tengamos unas carreteras que nos permitan desplazarnos allá donde necesitemos, y todo ello, es construcción", ha comentado García Vidal.

En esa misma línea se han manifestado el resto de presidentes y decanos de arquitectos, aparejadores, obras públicas, peritos y ACP, recordando que "también es construcción desarrollar sistemas de transporte más sostenibles, adaptar y crear edificios a que sean más eficientes energéticamente y acordes a las nuevas necesidades descubiertas tras el periodo de confinamiento, o la conservación de carreteras para que sean más seguras". La mesa ha recordado la "necesaria" puesta en marcha del tercer hospital en Málaga, "tan esperado y ahora más que nunca, necesario".

La Mesa de la Construcción fue creada en 2008 y surge de la unión de todos los actores que participan en el sector en Málaga. Su objetivo es recabar esfuerzos a través de este foro de diálogo y deliberación.

Está integrada en la actualidad por la Asociación de Constructores y Promotores (ACP), así como los Colegios Profesionales de Arquitectos, Aparejadores, Ingenieros de Caminos, Ingenieros Industriales, Ingenieros Técnicos de Obras Públicas e Ingenieros Técnicos Industriales, todos ellos de la provincia de Málaga.