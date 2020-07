El PSOE denuncia la subida de sueldo al director de Servicios Operativos

El portavoz del PSOE, Daniel Pérez, ha ofrecido una rueda de prensa para denunciar que Manuel Salazar, director general de Servicios Operativos, Playas, Régimen Interior y Fiestas, pasa a cobrar en los próximos días 10.000 euros más anuales, de 70.000 a 80.000 euros, algo que ha calificado de "despilfarro" y que, según el líder socialista, se une a los 110.000 euros que percibirá el futuro gerente de Limasam, la sociedad pública de limpieza ya 100% municipal, o el aumento de cargos de confianza de 56 a 80, según ha relatado.

El equipo de gobierno, por boca de su edil de Recursos Humanos, Jacobo Florido, ha respondido que esa subida salarial se produce por dos razones: en primer lugar, para equiparar a Salazar con el resto de directores generales, ya que este cobraba menos; y en segundo lugar, porque Limasam se integra en la estructura municipal bajo su mando al pasar de ser mixta a municipal y, por tanto, Salazar tendrá más atribuciones, más competencias y aumenta su trabajo considerablemente.

Pérez, de cualquier forma ha explicado que Salazar ostentará desde el 1 de agosto "otro sueldo galáctico", una situación generalizada de "despilfarro absoluto que no se puede permitir más". El líder de la oposición municipal ha sacado a pasear todo un arsenal dialéctico en cuanto a supuesto "despilfarro", llegando a hablar otra vez, como hizo ayer en el pleno, de "corrupción política" que se sustanciaría en la compra de un edil tránsfuga, en clara alusión a Juan Cassá, exportavoz de Ciudadanos ahora declarado edil no adscrito y que ayer, merced a una moción socialista, fue considerado como "tránsfuga" con los votos de Ciudadanos, el PSOE y Adelante Málaga, además de bajársele sus emolumentos por asistencia a plenos y comisiones, de 500 y 250 euros, respectivamente, a 50. En opinión de Pérez, la compra de un tránsfuga lo único que propicia es un daño a la imagen de la ciudad.

"Ayer –por el pleno– se volvió a evidenciar la soledad del PP, se ha dado un hito en la legislatura, porque el pleno ha declarado tránsfuga al concejal no adscrito", ha dicho, para pasar la pelota al tejado de Ciudadanos, que ahora deberá decidir si sigue en el mismo gobierno de coalición del PP, para recordar que él propuso una moción para "aislar" al asturiano y que nadie use su voto.

Luego, ha desgranado lo que, desde su punto de vista, supone un "despilfarro" por parte del regidor, entre ellos el cambio de emolumentos de un miembro de la estructura directiva municipal, que ha personalizado en Manuel Salazar, para, seguidamente, referirse a "los 11 cargos de confianza que van a ser nombrados por el señor De la Torre, van a seguir aumentando los cargos de confianza, pasando de los 56 a los 80", una situación que sería "inasumible en una situación de pandemia y de crisis económica derivada que se va a vivir".

"Cuando más falta hacen las políticas de estímulo por parte del Ayuntamiento para generar empleo, como ocurre con los planes de Sevilla o Mijas, en este Ayuntamiento no se pone ninguna medida en marcha y ni siquiera nos acogemos a los planes Aire de la Junta de Andalucía, perdiendo una oportunidad para generar empleo. Denunciamos que esta situación de despilfarro que se está viviendo no se puede sostener en el tiempo", ha declarado, para insistir: "No podemos permitir que se pongan sueldos galácticos como el que se va a poner al gerente de Limasam, de 110.000 euros anuales, es una indecencia, una barbaridad lo que el señor De la Torre quiere poner al gerente".

Ha finalizado tendiendo su mano al PP para todos aquellos asuntos que requieran en relación a la construcción de la ciudad y al impulso tras la pandemia, el confinamiento y los problemas económicos y sociales que ya se están dando en los barrios de la capital.