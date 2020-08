Álora y Coín, entre las máximas nacionales

Con casi toda Andalucía en aviso naranja o amarillo por calor, la ola de calor se ha dejado sentir en la provincia malagueña, que ha visto como se llegaba a los 35 grados desde antes de mediodía. En varios puntos de la provincia se han superado los 40 grados, pero en el interior se ha registrado las máximas, no sólo de la provincia, sino de España. La zona más castigada por el calor este sábado, 1 de agosto, ha sido el Valle del Guadalhorce, que acumula dos de las siete temperaturas máximas registradas hoy en España por las estaciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). En Álora, el mercurio ha alcanzado los 42,9 ºC a las tres de la tarde, tercer registro más alto del país, a esa misma hora el termómetro marcaba en Coín 42,3º C, el séptimo.

Otros puntos que han superado los cuarenta grados han sido Cortes de la Frontera, con 41,2º C, y el Aeropuerto, con 41º C, seguidos de otros registros cercanos a los 40º C: Antequera, con 39, Ronda (38,5), la barriada de El Cónsul (38,2), Torremolinos, (38,1), Gaucín (37,9) y Alpendeire (35,5). La máxima de Torremolinos es la única de los municipios de la Costa del Sol, cuyas máximas no superan los 35 grados. A continuación, las temperaturas de las estaciones de la Aemet en la provincia:

Aviso naranja en para este domingo

Si lo de este sábado ha sido poco, el domingo presenta una situación similar. La Aemet estima que las máximas en la comarca del Valle del Guadalhorce superarán los 40º C , por lo que se mantiene activo el aviso naranja en la comarca, además de la capital y la Costa del Sol. En estas tres comarcas, las máximas pueden llegar a los 43º C. El aviso estará activo desde el mediodía hasta las nueve de la noche. En el resto, la Serranía de Ronda, la comarca de Antequera y la Axarquía, aviso amarillo por máximas de 38º C.