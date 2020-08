Vecinos piden construir el edificio de la Policía Local en otra zona de Teatinos

La Asociación de Vecinos de Teatinos-Ciudad de la Justicia, por boca de su presidenta, Clara Rodríguez, rechazó ayer la intención del Ayuntamiento de hacer un edificio de la Policía Local, que acoja la Sección de Policía Judicial del cuerpo en la parcela existente entre la Avenida Gregorio Prieto esquina con Franz Kafka, dado que en ese suelo, según indicó, existe el compromiso municipal de hacer un centro ciudadano que incluya un salón de actos para los residentes en la zona.

Pérez explicó que, incluso, llegaron a ver el proyecto de centro ciudadano, «el que nos presentaron tenía encima una residencia de siete o nueve plantas, un mamotreto delante de un bloque, quitaba las vistas del edificio de al lado, se echó para atrás, y ahora nos hemos enterado por la prensa de que va a ir ahí una sede de la Policía Local; al principio, pensamos que se iban a hacer dos edificios contiguos, pero no creemos que sea posible. Vamos a pelear, no es lógico que todos los edificios que se hagan en Teatinos sean para especular o para edificios oficiales y escuelas». La representante vecinal dice que los vecinos necesitan el centro ciudadano en esa parcela, no quieren otra, y creen que el edificio policial puede hacerse en otros suelos de Teatinos que son del Ayuntamiento. «Fue una promesa que nos hicieron en dos campañas electorales». También se queja de que los niños del barrio no cuentan con pistas deportivas modernas. Van a presentar un escrito y anuncian movilizaciones.

David López, secretario de la asociación, insistió en que la sede policial no se ha acordado con los vecinos de la zona, y no ven mal que haya una en el barrio, pero no la quieren en ese suelo. También piden que se haga ya el patinódromo y pistas de «futbito y baloncesto». El edil de Seguridad, Avelino Barrionuevo, recalca que se trata de un edificio de baja más dos plantas, y ahí antes se había proyectado un inmueble más alto; destaca que la iniciativa ha sido muy bien acogida por la comunidad judicial, los abogados y «muchos vecinos» y quiso tranquilizar al colectivo recalcando que el centro ciudadano comprometido se hará en una de las muchas parcelas municipales de la zona, «sigue el compromiso».