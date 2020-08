El PSOE pide la limpieza del Guadalmedina para frenar "la proliferación de colonias de insectos"

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez, ha pedido al equipo de gobierno local "que ejecute la limpieza del cauce del Guadalmedina, así como el de otros en la localidad, para frenar la proliferación de colonias de insectos y de ratas". El edil del PSOE ha expresado que "los mosquitos se vuelven especialmente incómodos en verano, sobre todo en aquellas zonas húmedas y con sombra, haciendo de los cauces su lugar predilecto para la reproducción".

Durante una visita al distrito de Ciudad Jardín, entre Los Arcos y Sagrada Familia, en compañía de la concejala Rosa del Mar Rodríguez y de una veintena de residentes, Pérez ha recordado que la formación socialista sacó adelante en octubre de 2018 en sesión plenaria, pese a los votos en contra del PP, una moción para dar cumplimiento a este calendario de actuaciones en los cauces, "respetando así la sentencia del Tribunal Supremo que obliga al Ayuntamiento a mantenerlos en buen estado". Así, el socialista ha exigido al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, "que ponga en marcha el plan anual de limpieza de arroyos y cauces calendarizado para frenar inundaciones, ratas y malos olores. Porque está claro que De la Torre va en esto a salto de mata y es normal que vecinos como los de hoy en Ciudad Jardín se quejen de plagas de mosquitos, malos olores y roedores que llegan hasta la puerta de sus casas".

Pérez recuerda que "justo hace un año el equipo de gobierno del PP se negó a limpiar y adecentar el cauce del río Guadalmedina a la altura de Ciudad Jardín porque Teresa Porras alegaba que no había suciedad. Al final, el tiempo pone las cosas en su sitio y un año después vemos que mentía, que en este cauce hay suciedad, que no se reúnen las condiciones adecuadas de salubridad y que es el ecosistema perfecto para que mosquitos y ratas vivan y se reproduzcan a placer". Para Pérez, "esta situación no se puede negar, pero tanto el alcalde Paco de la Torre como la concejala Teresa Porras no han venido a hablar con los vecinos, cuyas demandas responden a un problema real, que tienen que dormir con las ventanas de sus casas cerradas y que las ratas campan a sus anchas por el barrio".

"Esta limpieza se podría llevar a cabo con 80.000 euros, justo lo que cobra cualquiera de los 24 nuevos cargos de confianza que el PP ha contratado recientemente, 80.000 euros. No hay excusas para dar la espalda a los vecinos de Los Arcos y de Sagrada Familia en Ciudad Jardín. Es cuestión de sensibilidad y de voluntad política", ha defendido el líder socialista. "Sí que hay dinero para aumentar la plantilla de cargos de confianza, desde los 56 de la pasada legislatura hasta los 80 que hay en la actualidad, que cuestión en torno a 5 millones de euros más que en el ejercicio anterior", ha denunciado. "Han sido capaces de comprar a un concejal tránsfuga por 93.000 euros para apuntalar el gobierno del PP en el Ayuntamiento. Y no son capaces de dar soluciones a los vecinos que piden la limpieza del cauce del Guadalmedina".



Denuncia socialista

Por su parte, la concejala Rosa del Mar Rodríguez, responsable del distrito de Ciudad Jardín por el grupo socialista, ha expresado que "es inhumano convivir con ratas en tu propio hogar y no poder abrir la ventana por la gran cantidad de mosquitos que llegan desde el cauce del río". Rodríguez ha exigido al regidor que intervenga cuanto antes en el cauce del Guadalmedina, porque hay vecinos que ya tienen muchas molestias al ser devorados por mosquitos durante la noche". A esto hay que sumar que "muchos evitan dar su paseo de la tarde por las continuas picaduras". Rosa del Mar Rodríguez ha denunciado que "los vecinos han pedido decenas de veces a lo largo de los últimos 15 años que se intervenga ante la falta de mantenimiento de estos caudales y por las constantes molestias que causa la suciedad y los malos olores, también de vertidos de aguas fecales, sin que el equipo de gobierno haya hecho nada para remediarlo".

"Los vecinos de la barriada de Los Arcos llevan más de 15 años rogando por la limpieza en este cauce, porque, nos cuentan, ya no pueden soportar más los malos olores de los vertidos de aguas sucias, las colonias de mosquitos y las ratas campando a sus anchas cerca de las viviendas", ha sentenciado la edil del PSOE. "Los socialistas vamos a controlar que se cumpla con la ordenanza municipal para acabar con la presencia de residuos sólidos, tan habituales en el cauce, así como de maleza y restos de vegetación, además de señalar dónde hay vertidos de aguas sucias", ha defendido Rosa del Mar Rodríguez. "Por desgracia los arroyos, como el del río Guadalmedina, se encuentran completamente abandonados y con una fuerte presencia de vegetaciones, plagas de mosquitos y ratas por la inacción del alcalde Francisco de la Torre".

Rosa del Mar Rodríguez ha lamentado que "el cauce sólo se limpia desde la desembocadura hasta el puente del estadio de la Rosaleda. Desde ese punto hasta el norte de la localidad, no hay ninguna intervención por parte del Ayuntamiento", ha denunciado la socialista, que ha recordado además que "el parque infantil de la barriada de Sagrada Familia tampoco se está limpiando y son los propios vecinos quienes se encargan de su desinfección para que jueguen los niños de la barriada con total seguridad".

La concejala, responsable del distrito por el grupo socialista, ha recordado que un grupo de vecinos exigió a la concejal Teresa Porras que limpiara el cauce del Guadalmedina. Lo hicieron durante una comisión en 2019, en el salón de plenos del Ayuntamiento. La respuesta de la edil del PP fue "que ellos mentían, que todo estaba limpio y que la zona estaba desbrozada. Eso es completamente incierto". Rodríguez ha lamentado que "ahora la concejala Teresa Porras quiere engatusar a los vecinos al venderles un proyecto de mejora para el cauce que se ejecutará en 20 años. ¿Es que la señora Porras se cree que los vecinos de Ciudad Jardín son tontos? ¿Acaso cree que van a esperar 20 años cuando lo que necesitan ahora son actuaciones urgentes?", ha defendido la socialista, que ha invitado tanto al alcalde como a la concejal del PP a "que salgan del centro y visiten los barrios y que conozcan la Málaga real donde cucarachas, ratas y mosquitos forman parte del día a día".

Por su parte, la vecina Ana Guzmán ha expresado a los medios de comunicación que no pueden hacer "vida normal porque hay cucarachas, garrapatas, mosquitos y ratas que les impiden pasear por el río durante la tarde y por la noche". Guzmán lamenta que el parque infantil esté "completamente abandonado" y que sean ellos mismos, los vecinos, quienes se encarguen de su limpieza y desinfección. "Si el alcalde tuviera que dormir con la ventana cerrada para que no le entraran los bichos en su cuarto, otro gallo cantaría", ha sentencia la vecina, que se ha mostrado cansada "después de repetir cada año en esta época nuestras reivindicaciones. Nos sentimos abandonados".