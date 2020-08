Un rincón para Antonio 'el Almendrita'

Después de trabajar desde los 8 años en la imprenta en la que estaba su padre y luego como albañil, se estrenó como vendedor de almendras a los 28 años, en la Semana Santa de 1955.

Durante casi 20 años recorrió todos los cines de Málaga y con el declive de las salas, a partir de 1973 se pasó a las playas del Palo y Pedregalejo, hasta que por motivos de salud lo tuvo que dejar en 2016, a los 89 años.

Antonio del Río Soto (Málaga, 1 de febrero de 1927), popularmente conocido como 'el Almendrita', ha sido el vendedor callejero en activo más antiguo de Málaga y vecinos y entidades quieren realizarle un homenaje en vida porque ya tiene 93 años.

No es la primera vez que se intenta algo así, pues en 2010, con el visto bueno de las asociaciones de vecinos de Pedregalejo y El Palo, se propuso una calle con su nombre y poco después dedicarle el parque infantil de la avenida de la Estación.

Ahora, ha reactivado el homenaje el creador digital Javier España, quien el año pasado grabó a 'el Almendrita' en las playas del Palo acompañado por su hija Yoli. El corto, de unos tres minutos, puede verse en YouTube.

«Ahora, la hija me cuenta que su padre ya está bastante delicado de salud. En el vídeo él comenta que le gustaría que el homenaje se lo hicieran en vida. Se me saltaron las lágrimas, porque no quiero que ocurra como con Chiquito de la Calzada», confesaba ayer Javier España.

Para el creador digital y videógrafo, a Antonio del Río habría que homenajearle «porque a cualquier sitio de Málaga a donde va, con su delicadeza y sentido del humor deja una huella en el corazón». Javier España reconoce además que de todas las personas a las que ha conocido por su trabajo, «como Antonio me marcó no me ha marcado nadie».

Uno de los que más ha apoyado un reconocimiento para el veterano vendedor de almendras es el diputado provincial Juande Villena, que ayer señalaba que «la idea es que se la haga un reconocimiento en vida, por su trabajo, honradez y dedicación a la familia, y porque forma parte de la identidad de Málaga: está el Biznaguero, el Cenachero y 'el Almendrita'».

Entre las propuestas que se barajan para homenajearlo, Juande Villena, que hace unos años inició una petición en change.org, destaca la posibilidad de una escultura de Antonio del Río en el paseo marítimo, «para que la gente se haga una foto con él».



También cabría la posibilidad de que tuviera una calle en su barrio natal, Capuchinos, a través de la Asociación Victoriana de Capuchinos y de la Fuente, cuyo presidente, José Ocón, confirmaba esa posibilidad, que tiene el visto bueno de la junta directiva.

Por otra parte se baraja ponerle el nombre al nuevo puente que desde hace cerca de una década une El Palo con Pedregalejo, por la forma de asa de canasto que tiene, si bien existe otro colectivo en El Palo que ha propuesto que lleve el nombre de los Jabegotes.

Fuentes del distrito Málaga Este declararon ayer que si bien no ha habido ninguna «petición formal al distrito», este está «abierto a cualquier posibilidad», porque buscar un emplazamiento para homenajear a Antonio del Río Soto, «tampoco es tan difícil». Con 93 años cumplidos, lo ideal es que este merecido reconocimiento pueda llegar cuanto antes.