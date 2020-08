De la Torre, tras acuerdo de la FEMP: "Se ha perdido cierta oportunidad de avanzar en una democracia más sólida"

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha afirmado este martes que "se ha perdido una cierta oportunidad de avanzar en la democracia más sólida todavía" tras el acuerdo de la FEMP para que los ayuntamientos utilicen sus remanentes de tesorería; y pese a que ha dicho comprender la postura del Ejecutivo, ha opinado que "debería haber hecho un esfuerzo de sensibilidad municipal y de sentido práctico".

Así, ha afirmado que le hubiera encantado que hubiera existido un consenso: "Es un muy importante que el municipalismo español hubiera mantenido desde el comienzo de la democracia en el ámbito municipal un espíritu de consenso y de reivindicación en relación con el Estado de las autonomías, que nació y se desarrolló con una vocación centralista en el ámbito autonómico".

"Faltó el paso final, el paso de competencias desde el ámbito autonómico al ámbito local, y esa falta de sensibilidad histórica de estas décadas es el que se manifiesta en esta postura del Gobierno", ha criticado, añadiendo que "para la acción en el territorio, en manos municipales esos recursos son más eficaces, rápidos, directos y transparentes de control que en el ámbito central".

Al respecto, De la Torre ha incidido en que "sin conocer a fondo" cuál es la propuesta exacta "echo de menos más sensibilidad desde el ámbito del Gobierno hacia los ayuntamientos; más reconocimiento de lo que podemos hacer y necesitamos hacer para responder a lo que la gente nos plantea". Además, ha reiterado que eso "es un tema histórico en este país, que una vez más se nota".

Por otro lado, ha señalado que se podrían haber buscado fórmulas legales cambiando la ley: "Hay fórmulas de urgencia de poder hacerlo para haber podido conseguir lo que he defendido personalmente y que se ha planteado desde bastantes voces en la FEMP, que es una disposición libre y con responsabilidad desde el ámbito local de esos fondos".

A su juicio, "nadie mejor que los ayuntamientos para saber lo que cada ciudad, cada municipio necesita hacer en materia de cohesión social, reactivación económica... en todos los frentes donde tenemos y podemos trabajar".

Por ello, De la Torre ha insistido en que esos recursos de superávit que se tienen del año anterior, poder disponer de ellos, "hubiera sido esplendido", ha sostenido.

"Me gustaría saber, parece que sí, que el Gobierno, al menos, pone en marcha una acción de unos 5.000 millones de euros para que entre los años 2020 y 2021 lo puedan disponer los ayuntamientos y espero que ese tema no olvide aquellos que no tienen superávit, que no es el caso nuestro", ha recordado, dejando claro que hay que tener una visión global de todos los municipios", ha concluido.