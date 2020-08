Los comedores sociales de Málaga forman la Plataforma de Garantía Alimentaria

Los comedores sociales de Málaga se reunieron este miércoles para tratar el retraso de la Junta de Andalucía en la publicación de la subvención destinada a estas entidades, y formaron la Plataforma de Garantía Alimentaria. "Si actuamos de forma conjunta, todo va a ser mucho más fácil", asegura María del Mar Ramírez, psicóloga y empleada del comedor Santa Teresa. Esta plataforma se conforma por más de diez entidades diferentes de toda la provincia de Málaga.



Los comedores que forman ahora la Plataforma de Garantía Alimentaria intuyen que la cuantía será "muy inferior a la que debería ser", de acuerdo con Enrique Porras, presidente de la Asociación NAIM, que destaca la urgencia por concertar la cita con la delegada de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Málaga, Mercedes García Paine. "Nos interesa hablar con ella antes de que se publique el BOJA. Esperamos que la delegada nos conceda la cita esta semana o principios de la siguiente, a más tardar", destaca Porras.



Al mismo tiempo, la psicóloga del comedor Santa Teresa reafirma la intuición de la Plataforma: "Estimamos que la cantidad que van a destinar a la 'Garantía Alimentaria' equivale a solo o que el año pasado se destinó a la provincia de Málaga. Eso entre las ocho provincias de Andalucía, reduce la parte que nos toca. Pero algo es algo".





Juntos sumamos! En el día de hoy, nos hemos reunido las distintas entidades que se encargan en Málaga y provincia de la asistencia alimentaria. Remando en la misma dirección, seguro alcanzaremos puertos seguros #PlataformaDeGarantiaAlimentaria pic.twitter.com/u4wLhAbsub — Comedor Social Santa Teresa (@ComedorTeresa) August 5, 2020

Según adelantó La Opinión de Málaga este pasado lunes, la Junta abría retirado la subvención a estas entidades en plena pandemia, y a raíz de ello, la Junta se apresuraba para aclarar que estas ayudas se retomarán en breve y que si la subvención no entró en la convocatoria publicada en el BOJA número 138, de este pasado lunes 20 de julio,Por otro lado, el director del comedor Santo Domingo, Pablo Mapelli, destaca la corrección de la Junta del pasado lunes:. No sabemos de la cuantía hasta que se publique el BOJA, pero esperamos que la Junta mueva ficha". Esta resolución suponía que la Junta solo contemplaba retribuciones para programas de creación de dispositivos de acogida, de atención a personas sin hogar o programas que potencien el desarrollo personal y la inclusión social de las personas sin hogar, entre otros,El año pasado, según el BOJA del 3 de junio de 2019,. Este año todavía no se conocen las cuantías.La Plataforma tratará de citarse con la delegada y buscar soluciones. "Si todo sale bien, seguiremos funcionando unificando criterios y aunando esfuerzos alrededor de la plataforma. Si no es así,Ten en cuenta que ,solo en Málaga unas 4.000 personas se quedarían en situación de desamparo en toda la provincia", finaliza Porras.