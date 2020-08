Las mascotas también comen en la pandemia

«Todos tenemos animales en casa, yo misma me he visto apurada para dar de comer tanto a mi gato de casa como a los de las colonias. He tenido que hacer malabares y cábalas para suministrarles comida a diario. Esto nos ha dado que pensar que las personas en la misma situación debían recibir una ayuda», explica la presidenta de la Asociación Ecologista Ciriana, de Churriana, Encarna García.

La reflexión de la presidenta se convirtió en el último pleno del Distrito de Churriana en una propuesta. Como detalla Maricruz Torres, también de Ciriana, «le expusimos al concejal José del Río la difícil situación por la que están atravesando muchas familias de Churriana que conviven con sus perros y gatos como un miembro más y que tenían serios problemas para adquirir alimentos para sus mascotas».

Por este motivo, Ciriana planteó que «de la misma forma que se están pidiendo donaciones de comida humana a las empresas del distrito, pidieran alimentos para animales y que Asuntos Sociales repartiera entre las familias que lo están pasando mal».

Ayer se hizo realidad esta propuesta, con el reparto en Churriana de lotes de comidas para familias necesitadas pero también para perros, gatos, cobayas y pájaros, si contaban con ellos.

El concejal de Churriana José del Río explicó ayer a este diario que acogió muy bien la propuesta y él mismo se puso en contacto con Manuel Calvo, de Tienda Animal, para plantearle el proyecto. «Fue muy receptivo y nos ha ayudado con tres palés de alimentos para diferentes mascotas».

Como detalló, los voluntarios de Ciriana fueron los encargados de preparar los lotes, con bolsas de cinco kilos.

«Fue un reparto conjunto de lotes para familias y para sus animales porque de alguna forma las mascotas son parte de sus familias. Así, cuentan con alimento para un tiempo razonable», resaltó el concejal, que dijo ser una persona muy sensible con los animales.



Como ayer resaltó Maricruz Torres, se trata de una iniciativa pionera, «y ojalá que también se lleve a cabo en otros distritos, porque hay mucha gente en paro que no puede soportar económicamente el gasto». A su juicio, esta idea ya producirá algo muy importante: «Evitará el abandono inmediato de animales por falta de recursos económicos».

Por este motivo, Maricruz Torres y la presidenta de Ciriana quisieron agradecer el gesto del concejal José del Río y de Tienda Animal.

En la misma línea, la presidenta de la Sociedad Protectora de Animales, Carmen Manzano, felicitó ayer a todos los que hicieron posible este reparto, que además agotó todas las existencias, y subrayó que «por primera vez, una administración, en colaboración con asociaciones y el apoyo de Tienda Animal que ha donado el pienso, ayuda íntegramente a una familia, porque nuestros perros y gatos son también familia».

Para la presidenta de la Protectora de Animales, «este es el camino a seguir» y al igual que Maricruz Torres, deseó que el resto de distritos de Málaga «tomen ejemplo. Estamos en tiempo de crisis, de inseguridad y de falta de empatía en algunas ocasiones pero también es el momento en que sale a relucir lo mejor de cada uno», destacó.