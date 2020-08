Nueva convocatoria municipal de subvenciones por dos millones de euros para poner ascensores

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) y su Oficina de Rehabilitación Urbana de Málaga, está impulsando una nueva convocatoria municipal destinada a rehabilitación de edificios para la instalación de ascensores, dotada con un total de 2 millones de euros. Las bases de la misma se llevarán a aprobación en el consejo rector del IMV previsto para el próximo martes y tiene como objetivo potenciar la accesibilidad en bloques de la ciudad.



El plazo para solicitar estas subvenciones será de 60 días naturales a partir de su publicación en el BOP, lo que se prevé que sea a finales de septiembre.



Se estima que se implantarán unos 30 ascensores en edificios y más de 400 familias malagueñas se verán beneficiadas. Asimismo, además de mejorar la calidad de vida de las personas que habitan los edificios que resulten beneficiarios, esta convocatoria conlleva una importante inyección económica en el sector de la construcción y, más concretamente, en el de la rehabilitación. Se calcula que gracias a la misma se genere una inversión total de más de 3 millones de euros, entre la aportación municipal y la privada; y se prevé que se puedan crear unos 15.000 jornales con las actuaciones subvencionadas.

El Ayuntamiento de Málaga ha subvencionado en los últimos años, a través de diversos programas de ayudas, la implantación de unos 150 ascensores en edificios de la ciudad que carecían de ellos; y con esta nueva convocatoria se alcanzarán unos 180 ascensores.



Estas subvenciones se asignarán a actuaciones propuestas en base a tres líneas específicas: tipo A: ayudas destinadas a la implantación de ascensores y mejoras en la accesibilidad de edificios de viviendas plurifamiliares que carezcan de ascensor. Las ayudas oscilarán entre el 90% al 50% del presupuesto protegible de la actuación, con un máximo de subvención de 100.000 euros por edificio residencial; tipo B: destinados a la implantación de ascensores y mejoras en la accesibilidad de edificios de equipamientos privados cuyo uso se atribuye a organizaciones sin ánimo de lucro. Esta subvención será entre el 90% al 70% del presupuesto protegible de la actuación, con un máximo de subvención de 100.000 euros por edificio de equipamiento; tipo C: destinados a la mejora de la accesibilidad en zonas comunes de los edificios de viviendas plurifamiliares que ya dispongan de ascensor. En este caso las ayudas podrán ser desde el 90% al 50% del presupuesto protegible de la actuación, con un máximo de subvención de 25.000 euros por edificio.

El importe por líneas es el siguiente: tipo A (1,6 millones de euros); tipo B (200.000 euros) y tipo C (200.000 euros).

Los edificios deberán estar destinados mayoritariamente al uso residencial (viviendas), excepto en los de equipamiento privado. Se destinan las ayudas a edificios residenciales colectivos, con una altura superior a planta baja más dos (más de tres plantas), de antigüedad superior a 35 años, y que carezcan de ascensor y/o accesibilidad en las zonas comunes.



Estas condiciones no serán de aplicación a los edificios que se acojan a la actuación descrita en la letra B) del artículo 3, implantación de ascensores y mejora de la accesibilidad en edificios de equipamiento privado cuyo uso se atribuye a organizaciones sin ánimo de lucro.



En caso de acogerse a la modalidad Especial C Mejora de la accesibilidad en zonas comunes de los edificios de viviendas plurifamiliares, no será de aplicación la condición de la altura del edificio.



Además, estas ayudas no serán de aplicación a aquellos inmuebles de nueva construcción y/o rehabilitación integral que requieran la instalación de ascensor.



Destinatarios

Para obtener la condición de beneficiario de estas ayudas es requisito indispensable para las comunidades de propietarios que los ingresos de las unidades familiares propietarias y residentes en, al menos, la mitad de las viviendas que componen el edificio sean inferiores a 2,5 veces el IPREM, con independencia del quorum para adoptar el acuerdo.



Al tratarse de una convocatoria en concurrencia competitiva, las comunidades de vecinos que tengan personas mayores de 65 años, con discapacidad de movilidad reducida y/o dependientes, tendrán la mayor puntuación.



El parque de viviendas en la ciudad de Málaga presenta inmuebles con carencias de accesibilidad para sus habitantes; se trata de edificios construidos en su mayor parte en los años sesenta y setenta, que no poseen elementos mecánicos para salvar los desniveles de la edificación.



De ahí que desde el Ayuntamiento de Málaga se promueva este ambicioso plan para optimizar dichos edificios y, con ello, la calidad de vida de personas de avanzada edad o con movilidad reducida. El objetivo es facilitar la capacidad de acceder físicamente a sus viviendas a estos colectivos.