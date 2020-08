200 familias malagueñas reclaman el dinero de un viaje de inmersión lingüística

Unas 200 familias malagueñas se han visto afectadas por la negativa de una agencia de viajes de devolverles el dinero pagado, para un viaje de inmersión lingüística en Inglaterra, que fue cancelado por el Estado de Alarma. Los padres y madres, de cuatro distintos institutos de la provincia, reclaman, cada uno, la cantidad de 700€ a esta empresa: "Hemos enviado correos, llamado a la empresa y nada, no nos contestan", dice David Muñoz, uno de los padres afectados del I.E.S Bezmiliana de Rincón de la Victoria. El resto de colegios afectados son el IES Maristas, Gibraljaire y el instituto Fuente Lucena en Alhaurín de la Torre.

No es la primera vez que David Muñoz tiene contacto con la empresa, hace cinco años su hija estuvo en Inglaterra y su experiencia fue bastante buena: "Cuando estuvo mi hija no tuvimos problema alguno, la sorpresa ha sido ahora cuando obtenemos silencio absoluto", asegura.

Braden English Spain, es una agencia que se dedica, desde hace años, a realizar viajes de inmersión lingüística para chicos, de entre 14 a 16 años, de distintos institutos españoles. "No es un intercambio, es estar una semana en diferentes ciudades de Inglaterra, conviviendo con familias, dando clases y demás", aclara David.

Con la pandemia. se anularon todos los viajes y ahí fue cuando comenzó la pesadilla de cientos de familias: "La cantidad a devolver es de unos 700 euros, cuando comenzó el Covid empezamos a reclamar parte del dinero, pero la empresa no nos dio respuesta alguna". Según este padre afectado, la agencia de viajes alega que se encuentra en un concurso de acreedores y que "no pueden dar información porque así se lo han pedido sus abogados, le pedimos el nombre de estos y no nos lo quieren dar", recalca Muñoz.



Devolución del importe

El grupo de padres realizó una reclamación por correo, pero no obtuvieron respuesta. Buscaron otra alternativa e interpusieron una denuncia pero "no ha sido admitida a trámite, porque la Guardia Civil no ha podido localizar a las personas", asegura David Muñoz.

En su búsqueda, tanto Muñoz como los padres afectados, localizaron más colegios en su misma situación, repartidos por toda España. "En Málaga somos cuatro colegios, pero hemos localizado colegios en Valencia, Zaragoza, Alicante y Pontevedra; en total hay unos 50 o 70 colegios implicados".

Ante la negativa de devolución del importe, la empresa propuso a los padres un acuerdo: "La devolución del 30% del viaje, más el 5% en bonos, pero de otra compañía de aviones, no la que pagamos en su día", dice este denunciante. Algo que los padres han rechazado de manera rotunda: "A día de hoy nos encontramos en un situación de desamparo y seguimos sin tener información de la devolución del dinero pese a haber pagado el viaje completo. Si firmamos eso no podremos reclamar el resto, y ellos ganan dinero si lo aceptamos. Sé que todos vamos a perder si perdemos que no seamos solo nosotros".