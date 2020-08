Los directores de 52 centros avisan a la Junta de que no pueden garantizar "un entorno escolar seguro"

Los directores de 52 centros educativos públicos de Málaga -que representan a menos del 10% de los existentes en la provincia- han registrado en la delegación provincial de Educación de la Junta de Andalucía un comunicado en el que reivindican una serie de medidas para el regreso presencial a la actividad y se quejan de «la verdadera odisea» que supondrá «el control sanitario en los centros escolares». Los firmantes reiteran, en el escrito dirigido a la delegada Mercedes García Paine, que «la responsabilidad de que un centro se convierta en foco de contagio no debe recaer en las direcciones escolares». «No contamos con la formación sanitaria pertinente, ni los recursos necesarios, ni con las condiciones de infraestructura y de personal acordes a esta situación, por lo que no se podría garantizar un entorno escolar seguro; los directores y directoras de los centros nos preguntamos si realmente las personas encargadas de hacer la norma son conocedoras de la realidad educativa y del día a día de los procesos de enseñanza-aprendizaje en las aulas ordinarias», aseguran.

La Delegación de Educación de la Junta respondió a la presentación de este manifiesto recordando que el Plan de Acción en Educación, que cuenta con una inversión de unos 600 millones de euros en la comunidad, garantiza un regreso seguro a los centros educativos y responde a tales reivindicaciones.

Además, recordaron que «la Consejería ha elaborado un decálogo de 91 preguntas y respuestas en el que aclara las más de 300 dudas, consultas y cuestiones que las direcciones de los centros, y los docentes en general, han planteado». «La Consejería mantiene un diálogo permanente con la comunidad educativa», insistieron.



Firmantes de varios puntos de la provincia

Aunque también están representadas varias escuelas infantiles y algunos institutos, la inmensa mayoría de los directores que firman el manifiesto están al frente de colegios públicos que imparten Educación Infantil y Primaria. Asimismo, el grueso de ellos -unos 35- se corresponde con los responsables de centros educativos ubicados en la capital malagueña. Además, casi una veintena de los suscriptores restantes están al frente de centros repartidos por variados municipios de la provincia: Ronda, Mijas, Benalmádena, Alhaurín el Grande, Archidona, Álora, Carratraca, Cerralba, Cañete la Real, Pizarra o Vélez-Málaga.

La primera reivindicación que formulan recuerda que de las direcciones de los centros «no depende» la necesidad de «disponer de personal de limpieza suficiente para que las medidas de higiene y desinfección se realicen en zonas como baños o superficies de uso común». «Nuestros centros llegan a tener un número elevado de alumnado llegando, en algunos casos, a más de 700 alumnos y alumnas, lo cuáles tienen sus necesidades fisiológicas ¿Con una única persona de limpieza, en horario de mañana, se puede desinfectar y limpiar los baños habilitados para tal cantidad de alumnado?», se preguntan.

Por otro lado, consideran que «establecer grupos de convivencia escolar con desdoblamiento de grupos es como 'un quiero y no puedo', además de convertirse en muchos casos en una utopía a conseguir». «Extremar el cuidado para la prevención del contagio entre el alumnado y el profesorado especialmente vulnerable se plantea como un desafío y con la dificultad de prestar especial atención al alumnado con necesidades educativas especiales», subrayan en otro de los puntos del comunicado.

Otra de las cuestiones en las que se hace especial hincapié es a la Educación Infantil y, en concreto, «al hecho evidente de que esta etapa requiere un tratamiento especial que permita, principalmente al alumnado de nueva incorporación al centro, una flexibilización diferente a la contemplada por normativa, por lo que el establecimiento de pequeños grupos de adaptación debería considerarse como medida de organización prioritaria».

«¿Es que acaso somos tan ilusos como para pensar que podemos garantizar un entorno escolar seguro de no contagio en un aula de infantil tal y como están configuradas las aulas y dependencias de nuestros centros escolares? La escolarización en este tramo debería ser más flexible para que las familias que opten por no llevar a sus hijos tengan la tranquilidad de que las faltas serán justificadas y no supondrán una pérdida de la plaza escolar», añaden al respecto.

Otro de los asuntos que salen a relucir es la recepción de material higiénico y de protección, por lo que se solicita a la Consejería de Educación que cumpla su compromiso respecto a la cantidad prometida en días pasados y que llegue a los centros «al menos el primer día de incorporación del personal docente, que es el 1 de septiembre».

«También nos vemos con la 'cruda realidad' de que los recursos materiales no dependen de nosotros, y de que no sólo carecemos de materiales informáticos necesarios ante un posible tramo futuro de docencia telemática sino también de tarjetas de datos móviles vitales para la conexión en dicha docencia telemática», indican.

Entre las reivindicaciones, se citan igualmente las dificultad que acechan a «la organización de los servicios complementarios de aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares»; o se incide en la situación laboral a la que se han visto abocados durante este verano los equipos directivos. «Tenemos una responsabilidad que exige una sobrecarga de trabajo que ocupa nuestro tiempo personal; no somos expertos y expertas en materia de prevención pero se nos exige realizar y aprobar un Protocolo que no podemos dejar para el inicio del curso escolar», sostienen.