El servicio de Urgencias del Clínico recibe un cuadro de agradecimiento a la labor de su personal

El servicio de Urgencias del Hospital Virgen de la Victoria ha recibido un cuadro del artista francés Juliet Dureaux como agradecimiento y reconocimiento a todo el equipo que integra este área del hospital, así como su labor en los meses de máxima presión por la pandemia del COVID-19.

Así, a través de la médica de este servicio Marta García, la obra ha llegado al centro como tributo a todos sus compañeros y estará expuesta en el área de espacios para el personal con el que cuenta este servicio.

El cuadro fue adquirido por el jugador de baloncesto Nando de Colo y su mujer, Verónica Compañ, ambos amigos de Marta García y fue entregado al director gerente del Hospital Virgen de la Victoria, José Antonio Ortega Domínguez.

En el acto estuvieron presentes el director del servicio de Urgencias de este centro hospitalario, Eduardo Rosell, y la supervisora de Enfermería de este área asistencial, Carmen Ramos, además de Marta García como propietaria de la obra.

En opinión del gerente, "se trata de un gesto muy generoso por parte de esta profesional, que ha decidido donar esta obra para que pueda compartirse con todo el personal del servicio de Urgencias, como reconocimiento a la fantástica labor que están llevando a cabo en esta situación totalmente excepcional en la que nos encontramos".

Por su parte, la médica de Urgencias Marta García ha explicado que sus amigos Nando de Colo y Verónica Compañ han vivido esta crisis sanitaria "a través de mí y de mi experiencia, así que decidieron en agradecimiento hacerme este regalo tan especial, obra del pintor Juliet Dureaux".

"Yo no lo he dudado, me parecía un detalle muy bonito traerlo al hospital y ofrecerlo a todos mis compañeros en reconocimiento extensivo por todo el esfuerzo que está conllevando hacer frente a esta situación, sobre todo desde los servicios de urgencias", ha trasladado la doctora.

El servicio de Urgencias del Hospital Virgen de la Victoria, a través de sus dos puntos de atención, en el Hospital Clínico y el Hospital Valle del Guadalhorce, ha atendido a más de 4.000 pacientes tanto por motivo de consulta como diagnóstico al alta por COVID-19 en el periodo que abarca desde el 1 de marzo al 30 de junio del año en curso. Ello,, han agregado, dentro del circuito especializado con el que cuenta para la atención de estos pacientes, cumpliendo las medidas de seguridad y de aislamiento establecidas por las autoridades sanitarias para garantizar la seguridad.