Vivir la Feria de Málaga desde casa

Que no podamos disfrutar de la Feria de Málaga por sus céntricas calles y sus casetas no significa que no podamos vivirla, ese es el lema de la iniciativa de este nuevo proyecto gestionado por numerosas empresas como Cartojal, Bumpers, Prolongo, Ron Legendario o Cervezas Victoria junto a la colaboración de este periódico.



Esta iniciativa llevará a cabo una serie de concursos, agendas culturales o recetas culinarias, estos contenidos se publicarán en la página web www.vivetuferia.com disponibles a partir del día 15 de agosto.



Concursos

Lista de reproducción Spotify #vivetuferia por Bumpers

Recetas #vivetuferia por Prolongo

Packs de Feria

Se llevarán a cabo#CartojalFeriaDivertida y #LegendarioTBT.quiere saber cómo los malagueños están celebrando la feria y por eso para participar en este concurso deberánya sea vestido de flamenco en casa o compartiendo sus planes para esos días.Por su parterealizará un concurso deindicando cuál fue la mejor Feria de Málaga, con quién la compartiste o a que te recuerda la feria.Las fotografías se mandaránindicando el concurso o etiquetando tu foto a través de Instagram con ely a la red social de la iniciativa @vivetuferiaA través de la web. Los tres más votados de cada uno de los concursos recibiráno dey para ello quiere hacer partícipe a los malagueños. Mandando tu canción favorita de feria se podráSe haráy así poder ponerle banda sonora a esta Feria. Para participar se debe enviar un correo al vivetuferia@laopiniondemalaga.es o a través de las preguntas realizadas por historiasLos platos típicos no pueden faltar en la feria, por esollevará a cabo un espacio donde videorecetas y recetas malagueñas serán las protagonistas y así no olvidar elA través de la web www.vivetuferia.com los usuarios podránhan preparado para que no eches de menos un buen picoteo de feria.A pesar de la crisis sanitaria, la feria aún puedecomo el uso de mascarillas, distancias de seguridad y limitando el número de personas en reuniones.