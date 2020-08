Cinco años de moho terminan en juicio

Aunque daba 30 días de plazo, la sentencia todavía no se ha ejecutado.

En 2009, por prescripción médica para que su hija, con una enfermedad pulmonar grave, respirara mejor, María Luisa Navarro, profesora de instituto jubilada, cambió Galicia por un piso en Santa Paula, en un bloque de la calle Francisco Pacheco.

Hacia 2015, mientras su hija aguardaba con una máquina artificial el trasplante de pulmón, empezaron las filtraciones de agua en el techo de su cuarto de baño. «Por entonces comenzaron esos señores a tirarnos agua: cambiaron un baño por un plato de ducha y lo que caía era el agua sucia de la ducha», cuenta María Luisa Navarro, de 79 años.

Esta antigua profesora de música y piano explica que fue a hablar con los vecinos del piso superior, «pero la señora me respondió que le pasó lo mismo con una vecina y que para no ponerse mal con ella se lo consintió. Yo, que soy muy clara, le dije que no se lo iba a consentir», detalla.

Aunque el albañil que instaló la ducha en el piso superior acudió a su casa a hacerle una pequeña reparación, esta no funcionó y las filtraciones siguieron, «porque había que repararlo desde arriba».

Como detalla, los propietarios viven en Granada, tienen el piso de segunda residencia y sólo acuden los veranos, que es cuando se producen las filtraciones. «Además, no tenían seguro de la casa», declara.

Los veranos fueron pasando y la situación no cambió. «A ellos, lo que pasa es que tienen que picarles el suelo y es incómodo, ¿y yo no estoy incómoda respirando ese moho cada vez que me ducho?», se pregunta.

La profesora jubilada cuenta que llegó a plantearse el pagar la mitad de la reparación, si es que los propietarios tenían problemas económicos. «Pero pobres no son porque tienen un piso en Granada y se permiten el lujo de venir a veranear aquí, algo que yo no me puedo permitir».

Finalmente, de la mano de su aseguradora la situación terminó en los juzgados, que dieron la razón a la profesora: en sentencia no recurrible, el Juzgado de Primera Instancia número 18 de Málaga consideró, tras examinar las pruebas documentales y periciales, que los daños causados en su piso tenían «como causa única, las filtraciones de agua procedentes de la vivienda inmediatamente superior».

La sentencia condenó a los demandados a indemnizar con 125 euros a la vecina y a reparar la avería, cuyo importe ascendía a 309 euros. Además, como no se presentaron a juicio, el juzgado les declaró«en situación procesal de rebeldía».

«Una cosa mal apretada»

La profesora jubilada no entiende que haya tenido que embarcarse en este litigio por una reparación tan pequeña. «El fontanero que vino me dijo que sería una cosa mal apretada o que no han puesto una goma bien puesta; es una tontería pero a mí no me deja de caer una gota de agua».

Lo que esta vecina más lamenta es que la sentencia daba un plazo de 30 días para reparar la avería, y un año y cuatro meses después, todavía no se ha hecho, hasta el punto de que el mes pasado llamó a la Policía Local para que le recordara a sus vecinos la obligatoriedad de cumplir la sentencia. «Sigo con manchas, la moldura está muy mojada», explica esta semana.

14 meses después de que la Justicia le diera la razón, sigue esperando que se haga realidad.