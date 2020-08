"Si no os cuidáis, las autoridades ya no podemos hacer más"

L.O

El doctor y delegado de Salud malagueño, Carlos Baustista Ojeda, ha publicado un vídeo en su canal de Youtube denunciado las actitudes irresponsables, tanto de jóvenes como de mayores, que no cumplen con las medidas sanitarias. "Si no os cuidáis, las autoridades ya no podemos hacer más, no podemos poner un agente detrás de cada uno ni volver a confinaros", dice.

En su vídeo, el delegado asegura tener "cantidad de mensajes de alcaldes angustiados por los casos de brotes". "Todo el mundo demanda socorro y una solución rápida, pero nadie se cuida, solo hay preocupación cuando alguien se pone muy malo y hay que intubarlo", señala.



Ojeda denuncia ser testigo de aglomeraciones de jóvenes, de familias en reuniones al aire libre donde "nadie lleva la mascarilla, porque se sienten seguros". Ante situaciones como esta, Ojeda advierte de un nuevo colapso en los hospitales: "La población que se está contagiando sabía que tenía usas mascarilla y evitar aglomeraciones. Tenemos muchos veranos para ir a la playa, así que menos fiesta y hacednos caso de una vez".