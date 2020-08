La pandemia dispara la cifra de hogares en paro y mengua las ventas del comercio

La crisis del coronavirus, que arrancó en marzo, ha dejado en Málaga la mayor destrucción de empleo que se recuerda e indicadores sociales muy inquietantes. Uno de ellos es que el número de hogares con todos sus miembros en paro ha aumentado un 27,8% en relación al año anterior, con 57.800 al cierre del segundo trimestre, según datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) a raíz de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicada hace unas semanas por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La subida es aún más elevada si se tienen en cuenta las personas que residen en estos hogares: 133.000, un 40% más que hace un año. Los datos, en ambos casos, son los más altos para un segundo trimestre desde 2015.

Todo ello, en el escenario de unos rebrotes que, según instituciones como la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM) y la Cámara de Comercio están dando al traste con la esperanzas de recuperación que traía el verano y que empañan las previsiones de cara el otoño. Según comentan, el comercio se mueve en descensos de ventas interanuales de entre el 20% y el 50% (dependiendo del segmento y de la zona de la provincia), sin que las rebajas hayan servido demasiado como revulsivo. Buena parte de esta caída obedece también al severo descenso en la llegada de turistas, sobre todo extranjeros, que siempre animan mucho el consumo en estos meses.

En realidad, los datos de paro (Málaga tiene a cierre del primer semestre 151.100 parados, 15.400 más que hace un año) podrían ser aún más rotundos si no fuera porque hay muchos desempleados que, a efectos estadísticos, siguen siendo contabilizados como ocupados por la EPA, caso de las personas incluidas en expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE).

También hay muchos que cayeron en el desempleo entre abril y junio y que han sido clasificados, de momento, como inactivos, una categoría de la EPA que engloba a quienes no trabajan ni, técnicamente, están en búsqueda de empleo, caso de jubilados, estudiantes, personas que se dedican a labores de hogar, incapacitados permanente y otros. Esto se debe fundamentalmente a que el confinamiento y el cierre de empresas han impedido a esas personas buscar empleo, a pesar de estar disponibles para trabajar. El INE, en este caso, ha seguido los criterios de la Oficina Estadística de la UE (Eurostat) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El resultado es que la cifra de inactivos en la provincia ha aumentado en 41.700 personas en el segundo trimestre y alcanza ahora los 645.400, su mayor cifra (la actual serie estadística de la EPA se inicia en 2002). La inmensa mayoría de estos nuevos inactivos se definen ahora en «labores del hogar» (en Málaga había en el primer trimestre 162.900 personas en esta tesitura y ahora son 204.000).

Para comprobar las devastadoras consecuencias del coronavirus quizá sea mejor mirar al número de ocupados, que bajó en 37.500 personas en el segundo trimestre del año (abril-junio) coincidiendo con el estado de alarma y el confinamiento, lo que deja en 602.000 el total de personas trabajando. Respecto a hace un año, la caída es de 47.900. El nivel es el más bajo en un segundo trimestre desde 2017.

Por sexos, los datos revelan que las mujeres son, hasta la fecha, las grandes damnificadas de esta crisis: 28.000 perdieron su trabajo en este segundo trimestre frente a 9.500 hombres. Por decirlo de otro modo, prácticamente tres de cada cuatro empleos destruidos (el 74,6%) han sido de mujeres.

Las perspectivas para otoño, tras un verano muy gris en lo referente al turismo, tampoco son demasiado halagüeñas, ya que los rebrotes no permiten ser optimistas.



«Prudencia» empresarial

La vicepresidenta ejecutiva de la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM), Natalia Sánchez, reconoce que, ahora mismo, hay muchas variables que arrojan «incertidumbre» sobre la economía. La principal son por supuesto los rebrotes, que están impidiendo la recuperación del turismo que se aventuraba a inicios de julio.

«Muchas empresas no han podido recuperar a todos los trabajadores que tenían en ERTE y algunas en el ámbito de la hostelería incluso no han llegado a reabrir», comenta. Los empresarios observan el próximo otoño con «mucha prudencia» y con el deseo prioritario de que no haya un nuevo confinamiento algo que, a su juicio, sería letal para la actividad. La CEM cree que será necesario alargar los ERTE hasta final de año (de momento, están prorrogados hasta el 30 de septiembre), al menos en ámbitos como la hostelería y el turismo. También opina que el Gobierno deberá articular moratorias fiscales y nuevos instrumentos de crédito que continúen la labor del ICO. En cuanto a una posible subida de impuestos, la rechazan de plano. «No queremos ni pensar en que se pueda plantear», apunta.

El otoño será así el momento de comprobar si la actividad y el consumo remontan, con la vuelta al colegio como verdadera prueba de fuego. «Si hay casos de coronavirus será también necesario imponer una mayor flexibilidad laboral a través de la ley del teletrabajo, para apoyar a empresas y trabajadores», añade. Sectores como el comercio, además, necesitarán una apuesta por la digitalización para sobrevivir. En cuanto al paro, Sánchez cree que, como todos los años, repuntará tras el verano aunque espera que lo haga en menor medida, ya que también han sido menos los trabajadores temporales incorporados.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Málaga, Sergio Cuberos, se muestra «defraudado» con los resultados de las ventas del sector comercial durante el verano y augura un otoño «complicado». «El consumidor no compra como en un año normal y el turismo ha caído mucho. No hay un clima de confianza y así es complicado que los negocios remonten. Si el verano no ha servido para relanzar la economía, imaginemos lo que pueden ser los próximos meses», afirma.

Cuberos, también secretario general de la asociación Málaga Comercio (que reúne a 3.800 firmas de ámbitos como el textil, el mueble o los suministros), explica que las ventas arrojan caídas de entre el 20% y el 50%, con el textil como uno de los segmentos más castigados. El Centro Histórico y la Costa del Sol Occidental, muy dependientes del consumo del turista, son las zonas más afectadas. Los barrios ofrecen menores caídas, al tener una clientela más estable.

El presidente de la Cámara coincide en que los ERTE deben prolongarse hasta final de año y pide al Gobierno ayudas a fondo perdido a las empresas, ya que con los préstamos del ICO (que sí tienen que devolverse) no hay suficiente para garantizar la liquidez. «Si un negocio pierde el 50% de su facturación, o incluso el 100% porque está cerrado, no tiene nada a lo que agarrarse», señala. Además, se opone a una posible subida de impuestos –«sería un gran error»- y cree que el comercio no recuperará sus niveles de ventas previos a la pandemia hasta 2023.