El PSOE critica a la Junta por una gestión "incapaz"

El secretario general del PSOE de Málaga, José Luis Ruiz Espejo, afirmó ayer en rueda de prensa que los malagueños no se merecen la gestión «incapaz» del gobierno de la Junta de Andalucía, sobre todo en materia sanitaria y educativa por el Covid-19. El dirigente socialista también criticó las consecuencias que, para la provincia de Málaga sigue teniendo «el caos en la gestión en la sanidad y la educación pública por parte de PP y Cs».

Acompañado del secretario de Educación de la ejecutiva provincial socialista, Marcos Antonio Ruiz, Espejo denunció que en plena pandemia se desconozca dónde está el presidente de la Junta, Juanma Moreno Bonilla: «Tan solo seguimos viendo a su consejero Elías Bendodo instalado en la deslealtad institucional hacia el gobierno de España».

En materia de sanidad, Espejo señaló que el Gobierno andaluz «sigue perdiendo a diario la credibilidad cuando un día anuncia que habrá 2.500 profesionales sanitarios para garantizar que se dan las condiciones necesarias para el inicio del curso escolar y, al día siguiente, ni hay contratación de personal, ni refuerzo en la atención primaria, ni recursos, es solo humo».

De esta manera, el secretario general del PSOE en Málaga recordó las críticas de sindicatos como Satse (Sindicato de Enfermería) o de los colegios de enfermería sobre este último anuncio de la Junta en relación a los enfermeros escolares. «La idea es que esto se realice a través de enfermeros y enfermeras de enlace de los centros de salud, por lo que no habrá enfermeros escolares que deberían estar en las aulas sino consultas telefónicas que no resuelven las dudas y las condiciones de salud en los centros educativos».

Por su parte, Marcos Antonio Ruiz pidió al Gobierno andaluz «medidas excepcionales» en materia educativa. «Desde abril han tenido tiempo para planificar el inicio del curso 2020/2021, en junio se reunieron todos los consejeros de educación para acordar cómo sería ese inicio, con medidas de obligado cumplimiento incluyendo planes de contingencia para crear espacios seguros. Pero en vez de asumir sus responsabilidades las han hecho recaer sobre los equipos directivos y no existen protocolos como el que requiere el transporte escolar».

Además, Ruiz recordó las denuncias realizadas por los equipos directivos, docentes, inspectores de educación y las familias en contra de la gestión del consejero Javier Imbroda. «Se ha anunciado a bombo y platillo el refuerzo de plantillas o los coordinadores Covid, pues bien, hay centros que no recibirán estos docentes y los coordinadores no han podido reunirse todavía, o se quiere dotar a cada docente de una mascarilla y media al mes». Ruiz Espejo manifestó que lo único que ha conseguido el gobierno de la Junta es «incendiar a toda la comunidad educativa. En tan solo 48 horas, Bendodo ha pasado de afirmar que el inicio escolar era totalmente seguro en Andalucía a pedir que este tema se convierta en asunto de estado porque dicha seguridad no estaba garantizada».