Vecinos de El Palo duermen en la calle para denunciar la situación de las personas sin hogar

La Asociación de Vecinos de El Palo denunció este martes la situación real de las personas sin hogar en Málaga: «No hay alojamientos municipales, están todos llenos y hay lista de espera para tener un lugar donde dormir», afirmó Mercedes Ruth Pirez, presidenta de la agrupación. Como muestra de denuncia, diez miembros de la asociación de vecinos de esta barriada pasaron la noche durmiendo en la plaza Niño de las Moras, donde se encuentra su sede: «Aquí vamos a estar toda la noche con nuestros compañeros, denunciando y esperando que el alcalde dote de los recursos necesarios para que estas personas que viven en la calle tengan un lugar en el que dormir, donde pasar la noche y ducharse», indicó Pirez.

La Asociación de Vecinos de El Palo denuncia que existe una serie de vecinos y vecinas del barrio, del distrito y también, de toda Málaga, que «son o pertenecen al sector vulnerable o de riesgo extremo de posible exclusión social», según apuntaron.

Pirez señaló a este periódico que, actualmente, hay un total de 27 vecinos de la barriada en riesgo de exclusión social: «Antes, debido al confinamiento, nos centramos en actuar en la barriada, en las personas más cercanas. Ahora, con esta denuncia, ponemos el foco en las personas sin hogar o en peligro de exclusión social de toda la ciudad de Málaga», apuntó la presidenta de la asociación.



Ingreso Mínimo Vital

Hasta el momento la agrupación ha ayudado a los vecinos atendiendo a las solicitudes de los mismos para recibir el Ingreso Mínimo Vital, que se estableció el 29 de mayo. Una ayuda que, según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, va dirigida a «prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que viven solas o están integradas en una unidad de convivencia y carecen de recursos económicos básicos para cubrir sus necesidades básicas».

Pirez señaló que se está atendiendo a los vecinos que lo solicitan, rellenando impresos, haciendo la solicitud por internet de los vecinos que no saben hacerlo o no cuentan con ordenador en casa; pero destacó que son «conscientes de que esta ayuda es muy limitada, escasa y que no puede responder a las necesidades reales de estos colectivos. Además, no a todas las personas les concederán la ayuda». La asociación reitera la necesidad de recursos que tiene la ciudad de Málaga para hacer frente a este problema, señalando los resultados del Plan de reconstrucción de Málaga que elaboró la Mesa Social: a fecha 31 de mayo de 2020, más de 300 personas estaban viviendo en las calles de la ciudad.

«A medida que pasa el tiempo, esta situaciones se agravan. No hay empleo, no hay soluciones y la gente sigue sin poder pagar sus cuentas. La ayuda para posponer el alquiler tarda mucho en llegar y los recursos. Si el alcalde no tiene dinero, que empiece a cerrar polideportivos y acoja a la gente que necesita toda la ayuda de los malagueños, concluyó la presidenta, Mercedes Ruth Pirez.