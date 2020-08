Alumnos de la UMA inician una recogida de firmas para pedir exámenes online

Alumnos del grado de Estudios Ingleses de la Universidad de Málaga (UMA) han comenzado una recogida de firmas para solicitar un cambio de modalidad de los exámenes de recuperación de la segunda convocatoria ordinaria (septiembre) de presencial a online. Una iniciativa a la que se han sumado ya estudiantes de otras carreras. Hasta el momento, más de 400 alumnos han firmado el documento por "no considerar apropiado, dadas las circunstancias sanitarias actuales, realizar los exámenes de manera presencial".

En el encabezado de la lista se recoge que algunos estudiantes "son grupos de riesgo y/o viven con familiares que también lo son; otros alumnos tienen que venir de otras provincias o incluso de otros países, forzando a algunos a tomar varios medios de transporte público y exponerse aún más al virus o venir varios días solo para hacer exámenes ya que el cuatrimestre se hará de forma online o semipresencial y, en consecuencia, no se dispone de vivienda en Málaga".

Una de las estudiantes que ha comenzado la recogida de firmas explica: "Al ver cómo está la situación por la crisis del coronavirus, estamos nerviosos y un poco asustados por si acudimos muchas personas a los exámenes y hay riesgo de contagio". El miedo es un sentimiento generalizado entre el alumnado, que afirma estar "desesperado". Muchos cuentan que han intentado hablar con sus profesores, con los jefes de departamento e incluso con el decanato de sus centros, pero siguen sin obtener ninguna respuesta.

"Mis compañeros y yo pensábamos que todos los exámenes de septiembre serían online, pero en ciertas asignaturas han decidido que no, por lo que nos tenemos que presentar de manera presencial con todos los rebrotes que se están produciendo. Al examen de Introducción a la Economía tenemos que ir 120 personas. Al principio decidieron separar a los alumnos por apellidos, y al menos nos tranquilizó saber que solo íbamos a coincidir con unos pocos, pero a finales de julio y con un repentino cambio de planes han decidido reunirnos todos en el Aula Magna de la facultad", relata una estudiante de Turismo.

En el caso de grados como Estudios Ingleses, Psicología, Periodismo, Derecho, Turismo, Ingeniería Robótica, entre otros, se puede observar en el documento de la convocatoria de septiembre que habrá exámenes tanto presenciales como online. Preguntada la Universidad de Málaga por esta situación afirma que la elección de la modalidad queda a criterio de cada profesor.

"Hay exámenes que van a ser online y otros presenciales. Dicen que los presenciales son los de las asignaturas del primer cuatrimestre porque son las que se han impartido en esa modalidad, pero Procesal 2 fue presencial y la prueba será online. No tiene coherencia", detalla una alumna de Derecho.

A todo ello se suma el hecho de que gran parte del estudiantado de la UMA procede de fuera. Ante la situación de incertidumbre, muchos todavía no han buscado alojamiento, lo que también supone un problema de cara a los exámenes de septiembre. "Hay mucha gente que no puede permitirse el alquiler de un piso para cinco días de clase (ya que en muchos casos el curso será semipresencial) y menos aún viajes varias veces a la semana porque les haya tocado exámenes en distintos días y no tengan donde quedarse", resalta un estudiante de Psicología.

El alumnado también se queja por "la falta de información proporcionada por la institución" y dicen que "no se les ha comunicado cómo se va a proceder a la hora de realizar los exámenes". Desde la Universidad de Málaga aseguran que se cumplirán todas las medidas de seguridad y recuerdan que la situación es similar a la de Selectividad, "que fue realizada sin problemas". Además, señalan que al ser periodo vacacional no se ha efectuado ningún trámite con respecto a la recogida de firmas.